Gli Anelli del Potere: uno dei protagonisti rompe il silenzio sulla sua sostituzione

Il grande successo riscosso con la sua prima stagione ha spinto Prime video a confermare immediatamente una seconda tranche de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. Questo nuovo arco narrativo, oltre ad alcune new entry, vede anche un'importante sostituzione.

Stiamo parlando di Adar, il leader degli orchi, che nella seconda stagione non sarà più interpretato da Joseph Mawle, sostituito da Sam Hazeldine.

Alla luce di questo abbandono, Mawle ha voluto salutare i fan della serie sul suo profilo Twitter: "Ho adorato il tempo che ho trascorso esplorando la Terra di Mezzo e immergendomi nella mitologia di Tolkien. Sono così onorato che il personaggio vi sia piaciuto. Ci tenevo profondamente a raccontarvi la sua storia. Come attore il mio desiderio, nonché cardine del mio lavoro, resta quello di esplorare nuovi personaggi e mondi. Auguro tutto il meglio al cast e alla troupe per la seconda stagione, tiferò per voi da bordo campo X".

Il finale de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere ha sconvolto i fan di tutto il mondo con le sue rivelazioni, aprendo la strada a una narrazione che ha ancora moltissimo da offrire.