Il Signore degli anelli: Dominic Monaghan e Billy Boyd lanciano un podcast sulla saga

Dominic Monaghan e Billy Boyd saranno i protagonisti di un nuovo podcast dedicato alla saga Il Signore degli anelli, intitolato The Friendship Onion.

Il progetto sarà prodotto da Kast Media e debutterà sulle principali piattaforme il 18 maggio.

Gli attori Dominic Monaghan e Billy Boyd, interpreti degli hobbit Merry e Pippin nei film della saga Il signore degli anelli diretti da Peter Jackson, proporranno aneddoti, storie e momenti divertenti addentrandosi nella cultura pop e mettendo alla prova le conoscenze dei fan. Le star, inoltre, riveleranno delle storie esclusive relative alle riprese dei lungometraggi e nelle puntate del podcast potrebbero esserci degli ospiti a sorpresa.

The Friendship Onion sarà disponibile su Spotify e le altre piattaforme di streaming, oltre a essere presente con i video delle puntate su YouTube. Monaghan ha dichiarato in modo ironico: "Sono obbligato per contratto a fare un commento positivo per quanto riguarda il podcast che realizzerò insieme a Billy. Si sta dimostrando un compito difficile perché Billy mi ha rapito e mi sta tenendo in ostaggio in cambio di un riscatto pari a 44 banane. Per favore, inviate le banane".

Boyd ha invece aggiunto: "Ho dovuto un po' convincere Dom, è vero, ma questo podcast sarà fantastico. Lui è incredibile nel fare battute, non si può non amare Dom. Ma dovete anche amare le banane, quindi sì, inviate delle banane".