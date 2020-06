Il signore degli anelli: quando i Beatles volevano recitare nel film, ecco i ruoli che sognavano

C'è stato un tempo in cui i Beatles volevano recitare ne Il signore degli anelli e aveano anche in mente i ruoli che avrebbero voluto interpretare, ma Tolkien ha bocciato il loro progetto.

I Beatles erano più che determinati a recitare ne Il signore degli anelli e avevano in mente anche i ruoli che avrebbero voluto interpretare. A ricordare al pubblico la gustosa informazione è stato il regista Taika Waititi, che è intervenuto nel corso della reunion virtuale su Zoom del cast della trilogia di Peter Jackson.

Il signore degli anelli:il leggendario Elendil

Taika Waititi ha chiesto ai partecipanti della reunion: "Chi ha contattato Stanley Kubrick per dirigere un adattamento de Il signore degli anelli?"

Dopo una breve pausa, Peter Jackson ha risposto: "Paul McCartney, John Lennon, George Harrison and Ringo Starr. I Beatles, dopo A Hard Day's Night e Help!, erano sotto contratto con United Artists per un terzo film e loro volevano fare Il signore degli anelli."

Peter Jackson ha svelato perfino i ruoli che gli scarafaggi di Liverpool aspiravano a interpretare: "John Lennon voleva interpretare Gollum, Paul McCartney Frodo, Ringo Sam e George voleva fare Gandalf. Erano seri e decisi tanto da andare a parlare con lo stesso JRR Tolkien, che all'epoca deteneva ancora i diritti. lui però ha detto di no ai Beatles".

Il Signore degli Anelli: la miglior battuta di Gandalf non era nel libro

Non deve stupire il fatto che Peter Jackson, oltre a essere esperto di Tolkien, sia anche un fine conoscitore dei Beatles: nel 2015 il cineasta neozelandese ha realizzato un documentario sui FabFour intitolato The Beatles: Get Back che contiene materiale inedito esclusivo delle sessioni di registrazione di Let It Be.