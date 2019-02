Il signore degli Anelli: Amazon coinvolgerà Peter Jackson per la serie TV?

Marica Lancellotti

Peter Jackson ha diretto in totale 6 film sull'universo de Il Signore degli Anelli, cosa che rende impossibile non collegare il suo nome a qualunque avventura si svolga nella Terra di Mezzo. La domanda a questo punto è più che lecita: il regista neozelandese sarà coinvolto nella serie tv di Amazon?

Lo show, che potrebbe essere uno dei più costosi nella storia della TV con il suo miliardo di sterline, dovrebbe essere girato in Scozia ma ancora non si conoscono troppi dettagli relativi a cast e crew, ecco perchè ancora in molti stanno sperando che Jackson venga coinvolto. Cosa ne pensa Amazon? Jennifer Salke, direttrice della Amazon Studios Television, ha dichiarato: "Non abbiamo notizie su Peter Jackson, ma questo non vuol dire che ci sia qualche problema da parte nostra. Semplicemente al momento non sappiamo quale potrebbe essere il suo coinvolgimento". Albert Cheng, co-direttore del reparto televisivo di Amazon, ha aggiunto: "Certo, lui è consapevole di quanto stiamo per fare".

Cosa ne pensa, allora, il diretto interessato? Già un po' di tempo fa in un'intervista Peter Jackson aveva dichiarato di essere al corrente del progetto per uno show televisivo ma di non potersi ancora sbilanciare: "Non ho riflessioni da fare perchè non ho ancora visto nulla. Suppongo, però, che quando avranno qualcosa di pronto manderanno dei copioni e vedremo se potremo lavorare insieme. Intanto auguro loro il meglio e se potrò aiutarli sicuramente ci proverò, è un compito importante". Le riprese dovrebbero iniziare nei prossimi mesi in vista di una messa in onda nel 2021 e, per ora, Amazon non ha rivelato la trama degli episodi anche se le indiscrezioni parlano di un racconto prequel della saga dedicata alla vita di Aragorn, ruolo affidato a Viggo Mortensen nei lungometraggi diretti da Peter Jackson. Amazon collaborerà per la realizzazione della serie con la Tolkien Esrtate and Trust, con i responsabili della casa editrice Harper Collins e con la New Line Cinema. I film erano stati girati in Nuova Zelanda e sul piccolo schermo ritorneranno in scena dei personaggi molto amati dai fan.