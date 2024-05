Il segreto di Liberato diventa il film evento più visto nel 2024

123 mila spettatori e oltre 1 milione di euro d'incasso registrati in 2 settimane per il documentario incentrato sul misterioso cantautore partenopeo.

Prosegue con successo la programmazione de Il segreto di Liberato. In 2 settimane il documentario sul misterioso cantante napoletano ha registrato 123.599 presenze, diventando il film evento più visto del 2024, e in assoluto l'evento cinematografico italiano più visto degli ultimi 4 anni.

Prodotto da Red Private in collaborazione con Red Carpet, primo film per la neonata distribuzione Be Water, Il segreto di Liberato, con un totale di 1.080.000 euro incassati, continua la sua programmazione in oltre 50 sale grazie a Medusa Film che ne ha curato la distribuzione nei cinema di tutta Italia.

Il segreto di Liberato: Pulcinella in un frame animato del film

Come rivela la nostra recensione de Il segreto di Liberato, il film di Francesco Lettieri unisce immagini live e animazione per raccontare la storia dello straordinario artista partenopeo dall'identità sconosciuta e del suo immaginario, che è al tempo stesso ipermoderno per quel che riguarda le sonorità e tradizionale per la poetica e il romanticismo che riesce a sprigionare.

Scritto da Francesco Lettieri, diretto da Francesco Lettieri e Giorgio Testi, la regia dell'animazione è stata curata da LRNZ e Giuseppe Squillaci che grazie alla Ilbe Animation si sono avvalsi dell'eccellente lavoro di oltre 70 collaboratori. Le voci dell'animazione sono di Liberato, Simona Tabasco e Nando Paone.