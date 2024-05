Il regno del pianeta delle scimmie conquista il botteghino italiano, secondo Il segreto di Liberato

1,1 milioni di euro, di questi 961.000 raccolti nel weekend in 441 sale, e 122.561 presenze. Questi sono i numeri del debutto italiano de Il regno del pianeta delle scimmie, nuovo capitolo della saga dei primati diretto da Wes Ball che schizza in vetta al box office italiano senza fare, però, sfraceli. La pellicola che, come anticipato, darà inizio a una nuova trilogia quasi 300 anni dopo la morte di Cesare, conquista il pubblico, ma la via per diventare un blockbuster - almeno dalle nostre parti - è ancora lunga. Nel frattempo, scoprite la nostra recensione de Il Regno del Pianeta delle Scimmie.

Il segreto di Liberato: Liberato in una foto

Se gli incassi de Il Regno del Pianeta delle Scimmie si rivelano poco sorprendenti, assolutamente sorprendente è l'exploit de Il segreto di Liberato, film di Francesco Lettieri che indaga sul fenomeno del misterioso cantautore partenopeo. Qui la nostra recensione de Il segreto di Liberato che, nel primo weekend di programmazione, apre al secondo posto della classifica, registrando la migliore media a copia (2.297 euro), 75.000 presenze e un totale di 685.000 euro.

Il segreto di Liberato è (anche) nell'animazione di LRNZ e Giuseppe Squillaci

Decisamente più fiacco il debutto de La Profezia del Male, horror low budget incentrato su alcuni minacciosi personaggi raffigurati nei tarocchi che improvvisamente prendono vita per seminare terrore e morte. La pellicola interpretata da Harriet Slater, Adain Bradley, Avantika e dall'interprete di Spider-Man Jacob Batalon apre con soli 430.000 euro da 254 sale.

In discesa gli incassi di Challengers, il triangolo sentimental-tennistico di Luca Guadagnino con Zendaya è ora quarto. Altri 346.000 euro portano il film all'imponente cifra di 3,6 milioni di euro in tre settimane. Ottimo risultato per una pellicola rivolta a un pubblico adulto esigente incentrata su un triangolo sentimentale tra una ex campionessa di tennis e due tennisti interpretati da Mike Feist e Josh O'Connor, come rivela la nostra recensione di Challengers.

A chiudere la top five è The Fall Guy. Altri 281.000 euro per la pellicola interpretata dalle star Ryan Gosling ed Emily Blunt liberamente ispirata alla serie anni '80 con Lee Majors Professione pericolo, che raggiunge un totale di 1,6 milioni in due settimane. I 65 milioni di incassi globali fanno sperare ai produttori di recuperare prima o poi l'elevatissimo budget dell'action comedy che si aggira sui 140 milioni. Nel frattempo, scoprite la nostra recensione di The Fall Guy.