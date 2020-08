Il segreto dei suoi occhi: stasera su Rai3 il thriller con Julia Roberts e Nicole Kidman

Appuntamento con Julia Roberts e Nicole Kidman stasera su Rai3 alle 21:20, dove va in onda Il segreto dei suoi occhi, remake del thriller omonimo argentino premiato con l'Oscar.

Stasera su Rai3, alle 21:20, va in onda Il segreto dei suoi occhi, thriller del 2015 diretto da Billy Ray, con Nicole Kidman e Julia Roberts. Il film è un remake dell'originale, e omonimo, argentino, premiato nel 2010 con l'Oscar come miglior film straniero, diretto da Juan Josè Campanella, qui in veste di produttore esecutivo.

L'ex-agente dell'FBI Ray (Chiwetel Ejiofor) non riesce a scrollarsi di dosso l'ossessione per un delitto irrisolto avvenuto dodici anni prima. Quando scoprirà inconfessabili segreti che getteranno una nuova luce sull'omicidio, Ray dovrà confrontarsi con i suoi fantasmi oltre che con Claire (Nicole Kidman), che aveva lavorato con lui al caso e con la quale c'era stata una storia d'amore. Più Ray si avvicina alla soluzione del caso più la verità è scioccante.