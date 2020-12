Il segreto dei suoi occhi: Julia Roberts e Nicole Kidman, rivalità sul set?

Sul set di Il segreto dei suoi occhi Julia Roberts e Nicole Kidman, tra le attrici più pagate al mondo, hanno recitato insieme per la prima volta.

Julia Roberts e Nicole Kidman hanno recitato assieme per la prima volta sul set de Il segreto dei suoi occhi dopo essere state entrambe delle icone degli anni '80 e dopo aver vinto i loro rispettivi Academy Awards all'inizio degli anni 2000: sono due tra le attrici più pagate nell'industria cinematografica.

Il segreto dei suoi occhi: un intenso primo piano di Nicole Kidman tratto dal film

Per questo motivo, e a causa dell'ego smisurato delle due superstar hollywoodiane per quanto concerne la recitazione, sarebbe più che comprensibile pensare che ci fossero state delle rivalità e dei disaccordi sul set.

D'altro canto, almeno secondo il regista Billy Ray, c'è stato soltanto un sano rapporto di lavoro tra le due: "C'era un enorme rispetto, un grande cameratismo e, secondo me, non credo che nessuna delle due lo avrebbe mai ammesso, c'era un livello di competitività estremamente sana. Nutrivano entrambe un enorme rispetto nei confronti della co-star, e sia Julia che Nicole volevano dare il meglio durante le riprese per impressionarsi a vicenda".

Il segreto dei suoi occhi: un primo piano dedicato a Julia Roberts

Su Rotten Tomatoes Il segreto dei suoi occhi ha un indice di gradimento del 39% sulla base di 148 recensioni, con un punteggio medio di 5,3 / 10. Il consenso critico del sito recita: "Il film spreca il suo incredibile cast su un remake che non riesce a superare e nemmeno ad eguagliare l'originale".