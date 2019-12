Il Segreto anticipazioni 5 dicembre 2019: Antolina sta tramando contro Elsa?

Nella puntata de Il Segreto, in onda giovedì 5 dicembre 2019 su Canale 5, Elsa verrà finalmente dichiarata fuori pericolo ma non tutti gioiscono per la sua salute: anticipazioni.

Il Segreto torna con la puntata di giovedì 5 dicembre 2019 e le anticipazioni si allontanano per un po' dalla complicata vicenda di Donna Francisca per spostarsi su un'altra solo apparentemente risolta.

Elsa, infatti, è ancora in clinica, dove Isaac è in trepidante attesa per i risultati delle ultimi analisi che dovrebbero confermare la buona riuscita dell'intervento. E infatti gli esami possono finalmente ufficializzare quello che era già nell'aria: Elsa è fuori pericolo e Isaac può finalmente riportarla a casa. Non certo con somma gioia da parte di Antolina: nonostante tutti abbiano creduto a un profondo cambiamento della donna, Antolina è invidiosissima di Elsa e delle attenzioni di Isaac. Tramerà qualcosa contro di lei in occasione del suo ritorno?

Il segreto tornerà domani, 5 dicembre, intorno alle 16:10 su Canale 5

