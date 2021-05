Il Segreto, l'ultima puntata stasera su Canale 5: le anticipazioni

Stasera su Canale 5, dalle 21:20 alle 00:30, andrà in onda l'ultima puntata de Il Segreto, la soap spagnola che ha tenuto compagnia al pubblico italiano per ben 8 anni.

Il Segreto è arrivato alla sua ultima puntata, che verrà trasmessa stasera su Canale 5 dalle 21:20 alle 00:30. Così, dopo 8 anni e 2.320 episodi, oggi, venerdì 28 maggio 2021, il segreto di Puente Viejo verrà finalmente svelato.

Dalle anticipazioni dei 4 episodi che stasera Mediaset manderà in onda come un unico gran finale di serie (qui il promo confezionato da Mediaset per l'occasione) scopriamo che Alicia propone a Tomas di collaborare perchè certa che sia stato proprio lui a salvarla.

Begona rivela a Marta che è stata proprio lei a uccidere Ramon ma questa confessione non servirà a salvare Adolfo: Rosa, tormentata dall'idea che la rinuncia all'amore per Marta sia solo una farsa, decide di denunciarlo per omicidio, costringendo così Adolfo a fuggire. Marta, però, non lo abbandonerà.

Onesimo e Antonita, al contrario, decidono di vivere il loro amore sposandosi, anche se in gran segreto. Don Filiberto intanto viene arrestato ma riesce anche ad essere liberato subito dopo. Cerca l'aiuto di donna Francisca, che glielo nega.

Matias nota che Emilia ha assunto un comportamento strano ma non sa ancora quale dolore nasconda la donna: Emilia sa, infatti, di essere molto malata, come confessa tra le lacrime a Francisca.

Mentre Rosa parte con sua madre per raggiungere la clinica, in Austria, in cui verrà ricoverata, la Montenegro tenta in tutti i modi di far uccidere don Filiberto, senza però riuscirvi.

E sarà proprio lui la sua condanna: scoperto il ruolo di primo piano di Donna Francisca all'interno della setta degli arcangeli, l'uomo decide di punire tutta Puente Viejo provocando un'esplosione che raderà al suolo l'intero villaggio.

Trasmessa dalla rete ammiraglia per la prima volta il 10 giugno del 2013, la telenovela spagnola ha segnato un prima e un dopo nella storia della narrativa internazionale, ottenendo il riconoscimento del pubblico e della critica in oltre 60 paesi tra i quali Cile, Bulgaria, Polonia, Serbia, Montenegro, Bosnia, Slovenia, Croazia, Ungheria, Lituania e Stati Uniti.

Il gran finale de Il segreto sarà visibile anche in streaming gratuitamente grazie alla piattaforma Mediaset Infinity.