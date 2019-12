Il Segreto anticipazioni dal 2 all'8 dicembre 2019: Antolina è gelosa di Elsa

Nelle puntate de Il Segreto in onda da lunedì 2 dicembre a domenica 8 dicembre 2019 su Canale 5, Antolina non riuscirà a nascondere una profonda invidia nei riguardi di Elsa, fuori pericolo: anticipazioni.

Il Segreto torna per una nuova settimana, dal 2 all'8 dicembre 2019 e le anticipazioni ci riportano ancora una volta dalle parti di Francisca e Raimundo, ma anche al capezzale di Elsa, finalmente fuori pericolo.

Anticipazioni di lunedì 2 dicembre 2019:

Raimundo, dopo il confronto con Severo e Carmelo, è molto preoccupato per i suoi e perchè teme in una ritorsione violenta di Carmelo, che nel terribile incidente ha perso la moglie Adela e ora sta incolpando Francisca. Per questa ragione Raimundo ha ordinato a Maria e Fernando di trasferirsi a La Habana.

Anticipazioni di martedì 3 dicembre 2019:

Francisca, tornata alla villa, scopre che Maria non è più lì, mandata via proprio da Raimundo, che teme per la sua incolumità. Elsa intanto si è svegliata dopo l'intervento ma per sapere se sia o no fuori pericolo sarà necessario aspettare altri esami.

Anticipazioni di mercoledì 4 dicembre 2019:

Dolores sembra voler fare qualunque cosa per evitare l'incontro con la baronessa. Lola invece è costretta a mentire a Prudencio per poter correre alla villa e prendere nuovi ordini da Donna Francisca.

Anticipazioni di giovedì 5 dicembre 2019:

Elsa ha atteso con ansia i risultati delle ultime analisi ma i medici possono finalmente dichiararla fuori pericolo. Con somma gioia da parte di Isaac, è finalmente pronta a tornare a casa. Ad attenderla, però, c'è anche la gelosia di Antolina.

Anticipazioni di venerdì 6 dicembre 2019:

Donna Francisca e Raimundo, mentre sono in macchina, cadono vittime di un'imboscata. Che stia per compiersi la vendetta di Carmelo, com'egli aveva giurato dopo il tragico incidente alla moglie Adela?

Anticipazioni di domenica 8 dicembre 2019:

Elsa si prepara a uscire dall'ospedale e tutti i suoi amici e quanti l'hanno aiutata a racimolare il necessario per l'intervento stanno organizzando una festa per accoglierla degnamente. Antolina, però, non riesce a nascondere la propria invidia per il trattamento riservato a Elsa.

L'appuntamento con le nuove puntate de Il segreto è per oggi, lunedì 2 dicembre, fino a domenica 8 dicembre, sempre intorno alle 16:10 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand.