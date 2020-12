Il Segreto anticipazioni 11 dicembre 2020: la salute di Raimundo potrebbe non migliorare mai più

Il Segreto torna venerdì 11 dicembre 2020, su Canale 5 alle 16:37, con un'altra delle puntate inedite e le anticipazioni non rassicurano sulla salute di Raimundo.

Donna Begoña intende recuperare tutto il tempo che ha perso per stare con le tre figlie, tra passeggiate in paese e feste improvvisate, sempre con grande preoccupazione di Manuel, che ha ancora dubbi sulla sua effettiva guarigione. Uno specialista visita don Raimundo, ma purtroppo non riesce a fare un pronostico preciso sulla sua salute. Le sue condizioni potrebbero essere irreversibili.

Il segreto è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì intorno alle 16:30, tra il riassunto quotidiano dalla casa del Grande Fratello Vip 5 e la nuova puntata di Pomeriggio Cinque, e la domenica a partire dalle 14:30, seguito, in base alla programmazione attuale, dalla nuova puntata della soap Una vita.