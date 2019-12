Il Segreto anticipazioni 4 dicembre 2019: Lola è costretta a mentire a Prudencio

Nella puntata de Il Segreto, in onda mercoledì 4 dicembre 2019 su Canale 5, Lola sarà costretta a mentire a Prudencio se vuole ancora lavorare per Donna Francisca: anticipazioni.

Il Segreto torna con la puntata di mercoledì 4 dicembre 2019 e le anticipazioni ci riportano accanto a Lola e Prudencio, che potrebbero vivere serenamente il loro amore se non fosse per Donna Francisca.

Se Lola vuola continuare a lavorare per la Montenegro, infatti, deve continuare ad essere la sua informatrice. Così la ragazza è costretta a mentire a Prudencio per poter correre da Francisca e ricevere i nuovi ordini. Qualcuno, però, sta tramando perchè qualcosa di terribile accada a Donna Francisca e a Raimundo.

Dolores, intanto, cerca di evitare qualsiasi incontro con la baronessa ora che ha scoperto che è proprio lei la madre del bambino per cui stava combinando un matrimonio.

Il segreto tornerà domani, 4 dicembre, intorno alle 16:10 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. Trovate qui le anticipazioni della puntata in onda oggi, martedì 3 dicembre, alle 16:10 su Canale 5.

Il Segreto anticipazioni dal 2 all'8 dicembre 2019: Antolina è gelosa di Elsa