Il Segreto anticipazioni 26 marzo 2020: Maria è ancora alla ricerca dei suoi figli

Nella puntata de Il Segreto, in onda giovedì 26 marzo 2020 su Canale 5, Maria, preoccupata per la scomparsa dei suoi figli, riceverà aiuto nella loro ricerca: anticipazioni.

Il Segreto torna con la puntata di giovedì 26 marzo 2020 su Canale 5 e le anticipazioni ci riportano nella drammatica situazione che Maria sta vivendo in seguito alla scomparsa dei suoi figli.

Fernando, come ormai sappiamo, è ancora in vita e terrorizza Puente Viejo. La situazione in cui Maria ora si trova è molto difficile e particolare: il Mesia ha rapito i suoi bambini e nessuno sa dove si trovino. Emilia e Alfonso sono tornati addirittura da Parigi per aiutare Maria a ritrovare i figli, e in tutta questa situazione gli unici più sollevati sono Matias e Maria, per la possibilità di riabbracciare i genitori dopo tanto tempo.

Il segreto tornerà domani, 26 marzo 2020, intorno alle 16:35 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, 25 marzo.