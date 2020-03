Il Segreto anticipazioni 25 marzo 2020: Marina e don Berengario si amano ancora?

Nella puntata de Il Segreto, in onda mercoledì 25 marzo 2020 su Canale 5, Marina cercherà di andare via da Puente Viejo ma ci saranno tante cose a trattenerla: anticipazioni.

Il Segreto torna con la puntata di mercoledì 25 marzo 2020 su Canale 5 e le anticipazioni ci dicono che Marina sta affrontando una crisi personale: rimanere o no a Puente Viejo?

Marina infatti ha deciso di lasciare la cittadina, e non solo per tutti gli ultimi drammatici fatti. La donna è stanca delle bugie di sua figlia, non vorrebbe perderla ma allo stesso tempo non reputa conveniente rimanere così vicina a don Berengario. E proprio a proposito del religioso: è don Anselmo a fargli capire che tra lui e Marina ci sono ancora sentimenti molto forti.

Il segreto tornerà domani, 25 marzo 2020, intorno alle 16:35 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo.