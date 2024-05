Il regno del pianeta delle scimmie ha una scena dopo i titoli di coda?

Tra poche ore Il Regno del Pianeta delle Scimmie approderà nelle sale italiane e se le premesse per il nuovo capitolo della saga diretto da Wes Ball sono più che positive, in molti si chiedono se il film avrà una scena dopo i titoli di coda.

SFFGazette.com prova a dare una risposta spiegando che anche se, come annunciato in precedenza, Il Regno del Pianeta delle Scimmie darà inizio a una nuova trilogia quasi 300 anni dopo la morte di Cesare, il film NON ha una scena post-credits.

Anche se molti spettatori rimarranno delusi da questa notizia, chi attenderà fino alla fine sentirà il rumore distinto di una scimmia, suggerendo che un personaggio il cui destino rimane ambiguo alla fine del film potrebbe sopravvivere ai combattimenti.

Il regno del pianeta delle scimmie: Freya Allan in un momento del film

L'unica scena post-credits del franchise

L'unico film della saga delle scimmie a contenere una scena post-credits è stato L'alba del pianeta delle scimmie, con una sequenza che anticipava la diffusione dell'influenza scimmiesca. L'alba del pianeta delle scimmie presentava quello che sembrava il grido di battaglia di Koba, solo per scoprire nel capitolo successivo che il personaggio era effettivamente morto.

Parlando di possibili piani per un sequel, il regista Wes Ball ha recentemente dichiarato: "Non voglio dire che finiremo con un cliffhanger, ma sicuramente finiremo con una nuova porta che si apre e che ci permetterà di andare avanti in caso avessimo deciso di farlo. In caso il film avesse successo."

Il regno del pianeta delle scimmie infrangerà la prima regola di Cesare dopo 300 anni

Che cosa ci attende ne Il Regno del Pianeta delle Scimmie

Il regno del pianeta delle scimmie: un frame del film

Come anticipa la recensione de Il Regno del Pianeta delle Scimmie, Wes Ball rinnova il franchise proponendo una storia ambientata svariate generazioni nel futuro dopo il regno di Cesare. Le scimmie sono ora la specie dominante e vivono in armonia mentre gli umani sono costretti a nascondersi nell'ombra. Mentre un nuovo capo scimmia tirannico costruisce il suo impero, una giovane scimmia intraprende un viaggio straziante che la porterà a mettere in discussione tutto ciò che sapeva del passato e a fare scelte che definiranno un futuro sia per le scimmie che per gli umani.

Nel cast troviamo Owen Teague, Freya Allan, Kevin Durand, Peter Macon e William H. Macy.