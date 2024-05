The Legend of Zelda: Wes Ball assicura il miglior live-action possibile per i fan

La saga di The Legend of Zelda sarà adattata per la prima volta in un film in live-action e sebbene i dettagli siano stati per lo più tenuti nascosti fino ad ora, il regista Wes Ball ha recentemente fornito diverse informazioni sul film, tra cui il fatto che vuole "esaudire i più grandi desideri dei fan".

Ball ha parlato della realizzazione del film e del fatto che la sua esperienza alla regia di Il Regno del Pianeta delle Scimmie si rifletterà sulla regia di Zelda. In un'intervista rilasciata a ComicBook, Ball ha anche affrontato la questione se l'iconico eroe del franchise, Link, parlerà o meno.

Dopo aver esitato, Ball ha fornito un'idea del suo processo di lavorazione del film, affermando: "A o B o C. Farò in modo che sia come nel gioco: nel film appariranno delle piccole finestre di dialogo e si sceglie quella che si vuole. Link comunicherà con gli abitanti dei villaggi in tutto il gioco, solo che non sentiremo la sua voce".

Anche se non si tratta di un chiaro sì o no, da questa affermazione sembrerebbe che Ball intenda abbracciare la natura del franchise di The Legend of Zelda. Per quanto riguarda Link il personaggio ha effettivamente parlato nella serie manga di Zelda e nella serie di cartoni animati di The Legend of Zelda del 1989.

Ball ha anche ammesso di essere lui stesso un grande fan dei videogiochi di Zelda: "Sono cresciuto giocandoci fin da bambino. Sai, è molto importante per me. Mi ha trasportato in mondi che abiteranno la mia immaginazione per sempre. Fa parte del mio DNA. Sono un fan sfegatato e quindi affronterò la cosa in questo modo, cercando di dare alla gente quello che vuole, ma cercando di fare qualcosa di grande, qualcosa di degno di questa IP. È più o meno tutto quello che posso fare".

Il live-action di The Legend of Zelda è stato annunciato da Nintendo in seguito al successo mondiale di Super Mario Bros. Il Film.