Il Re Leone: nel video deepfake il remake e l'originale diventano una cosa sola

Un nuovo video deepfake de Il Re Leone fonde il nuovo film del 2019 con l'originale, modificando le espressioni di tutti i personaggi.

Molti fan si sono lamentati della nuova versione CGI de Il Re Leone, perché i personaggi essendo molto realistici hanno perso le espressioni originali del film d'animazione. Grazie alla collaborazione tra l'artista Nikolay Mochkin e Jonty Pressinger ecco arrivare un video deepfake, in cui è stata utilizzata l'animazione del film originale del 1994 sovrapposta alle immagini CGI.

Il risultato è un lavoro fantastico che abbina la fisicità dei corpi animali più iperrealistici alle espressioni audaci del film d'animazione, ricreando quell'atmosfera magica dell'originale Savana di Simba e i suoi amici.

Il Re Leone: le differenze tra il remake 2019 e il cartoon Disney

Il nuovo film diretto da Jon Favreau è arrivato in Italia lo scorso 21 agosto, raggiungendo già al box office oltre 1 miliardo dollari in tutto il mondo, e ha già diviso il pubblico tra i favorevoli alle nuove tecniche di CGI e gli estimatori dei classici Disney che hanno criticato pienamente le scelte effettuate per questo remake.

Chissà se questo video deepfake soddisferà le esigenze di questi ultimi, potete vederlo di seguito: