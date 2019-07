Il Re Leone: Timon e Pumbaa protagonisti di un simpatico spot

Il Re Leone tornerà nelle sale e il nuovo spot mostra alcune sequenze inedite con protagonisti Timon e Pumbaa, il lemure e il facocero che diventano amici di Simba quando il cucciolo fugge dal regno in cui è nato dopo la morte del padre.

Il video mostra il momento in cui in Il Re Leone Timon e Pumbaa introducono Simba alla loro dieta a base di insetti e gli mostrano l'area in cui vivono. Lo spot compie poi un salto temporale, anticipando il momento in cui Simba e Nala cercano di superare il controllo delle iene poste da Scar come guardie ai confini del regno, situazione che fa diventare Pumbaa l'esca perfetta per distrarre gli esemplari.

Ecco il video:

Il Re Leone avrà nel suo cast la diva del pop Beyoncé Knowles nella parte di Nala; Donald Glover e JD McCrary interpretano Simba, rispettivamente, in versione adulta e quando è un cucciolo, James Earl Jones riprende il ruolo di Mufasa, Chiwetel Ejiofor sarà Scar, Seth Rogen interpreterà Pumbaa, Billy Eichner veste i panni di Timon e John Oliver quelli di Zazu. Alfre Woodard sarà Sabari, la madre di Simba.

Il Re Leone riporterà sul grande schermo la storia del giovane Simba, figlio di Re Mufasa, che fugge dal regno dove è nato dopo la morte del padre, causata da Scar, il fratello del sovrano che vuole ottenere il potere sulla savana.

Simba cresce così "in esilio", in compagnia dei simpatici Timon e Pumbaa, fino a quando l'incontro con la sua amica di infanzia Nala lo porta a confrontarsi con il proprio passato e decidere di ritornare per sconfiggere Scar e salvare la sua terra, sull'orlo della distruzione e del caos.

Tim Rice ed Elton John, compositori delle canzoni originali del lungometraggio animato, si sono inoltre occupati della creazione di alcuni brani inediti per la nuova versione della storia di Simba.

Il Re Leone arriverà nei cinema il 21 agosto.