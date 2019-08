Il Re Leone: svelata l'unica ripresa live action del film Disney!

Ne Il Re Leone del 2019 c'è solo una ripresa live action in un mare di CGI del film Disney, e ora è stata finalmente svelata.

Il regista Jon Favreau ha tweetato nei giorni passati: "Ci sono circa 1490 inquadrature renderizzate dai nostri artisti della CGI. Ma ho inserito ne Il Re Leone un'unica ripresa che abbiamo effettivamente girato in Africa, per vedere se qualcuno se ne sarebbe accorto: si tratta della primissima immagine del film, quando risuona Il cerchio della vita.

Il Re leone: il piccolo Simba in una scena

A proposito del film - di cui abbiamo parlato nella nostra recensione de Il Re Leone - il portale IndieWire ha intervistato il direttore della fotografia Caleb Deschanel riguardo la difficoltà nel ricreare un effetto naturalistico con il computer:

"La cosa più importante è stata ricostruire una realtà in termine di inquadrature e illuminazione. Jon non voleva delle immagini perfette, ci sono davvero tante inquadrature sporche. Non è come un documentario, lì non puoi avvicinarti così tanto ai leoni, ma comunque ogni movimento di ogni animale è realizzato ispirandosi a quelli che possono realizzare nella realtà."

Reali o meno, il pubblico ha affollato i cinema di tutto il mondo all'uscita de Il Re Leone: negli Stati Uniti la pellicola sta sbancando, superando anche l'esordio del nuovo film di Quentin Tarantino. Il Re Leone, esce nelle sale italiane oggi, 21 agosto.