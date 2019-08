Il Re Leone supera Black Panther: è il decimo maggior incasso di sempre

Il Re Leone, trasposizione del classico Disney, è diventato il film con il decimo maggior incasso di sempre, scavalcando Black Panther.

Il Re Leone, continua a registrare incassi da record. All'estero il film ha ottenuto 863,8 milioni, con il 36% dell'incasso che è arrivato dal mercato casalingo. La cifra totale ha già superato quella del film d'animazione originale della Walt Disney, che tra il 1994 e il 2001 è riuscito ad incassare 968,5 miloni. Dopo aver sorpassato Frozen, il remake di Jon Favreau ha superato in termini di incassi ancheBlack Panther di 1,3346 miliardi di dollari. In previsione, il film potrà raggiungere e superare Avengers: Age of Ultron, con 1,4 miliardi, mentre sarà più difficile eguagliare Fast & Furious 7, fermo a 1,51 miliardi e ottavo nella classifica degli incassi cinematografici di tutti i tempi.

Il Re leone: Simba e Nala in un'immagine del film

Il Re Leone è prodotto dalla Walt Disney Pictures e si tratta di un rifacimento del film del 1994. Tra le voci protagoniste della versione inglese, quelle di Donald Glover, Seth Rogen, Chiwetel Ejiofor, Alfre Woodard e Billy Eichner. Protagonista della storia Simba, figlio di Mufasa che, dopo essere stato esiliato dal regno dallo zio Scar, diventato il nuovo re, ritornerà per riconquistare quello che gli appartiene. La pellicola è uscita negli Stati Uniti il 19 luglio 2019, in occasione del 25esimo anniversario dall'uscita della versione originale del 1994, mentre nelle sale italiane arriverà il 21 agosto 2019.