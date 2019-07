Il Re Leone, Laura Pausini scelta prima di Elisa: è polemica

Il Re Leone arriverà in sala ad agosto ma è già polemica tra i fan di Laura Pausini e di Elisa. La cantautrice friulana è infatti stata scelta come doppiatrice italiana di Nala, la futura regina della savana al fianco di Simba (che sarò doppiato da Marco Mengoni).

Qualcuno però - i fan di Laura Pausini - avrebbe preferito un'altra voce per il personaggio e si è preso la briga di esprimere il dissenso direttamente online, direttamente sui social della Pausini, innescando la polemica: "Lau, hai saputo che Elisa sarà una delle voci de Il Re Leone? Ma non potevi esserci tu?". La cantante, che è famosa per le risposte assolutamente schiette, sentendosi chiamata in causa ha replicato che in effetti il dipartimento italiano della Disney l'aveva interpellata ma a dare forfait era stata lei stessa, a malincuore, per impegni già presi.

Sarà andata davvero così? Poco importa, perchè quella riga di replica è bastata comunque a scatenare la ferocia della fanbase di Elisa. Tanto che Laura Pausini ha deciso di intervenire nuovamente: "Non ho potuto farlo per via di altri impegni che avevo. Ma lo farà Elisa ed è bellissima la sua voce, io sono una grande fan!". Incassati i complimenti della collega, anche Elisa alla fine è stata sollecitata all'intervento per sedare la polemica, proprio lei che sui social e non solo è sempre presenza molto discreta.

In un lungo post, la cantante si è sfogata così: "Di solito tendo ad occuparmi di musica e poco altro, ma credo di avere un potere, un peso, una voce e una responsabilità. Io scelgo l'onestà, la positività, la meritocrazia, la chiarezza, la trasparenza e il coraggio. Ringrazio tutti quelli che mi hanno difesa ma li invito anche a evitare altri scontri. Se fossi una seconda scelta non me ne vergognerei, quello che dispiace è l'aver sentito una versione totalmente diversa da questa. Ma non importa, credetemi. Ci tengo a dirvi una cosa: anche se fosse così e io fossi una seconda o una terza o una quarta o quinta scelta, non me ne vergognerei affatto e non penso debba essere un problema per nessuno! Quello che conta è l'opportunità meravigliosa di vivere un'esperienza straordinaria. In quanto a me e a Laura Pausini non è bello che questa situazione crei odio tra i nostri fan, o tra i fan del film. Mentre molti di voi scrivevano messaggi pieni di rancore io e Laura ci mandavamo messaggi dicendoci che ci vogliamo bene". E Laura Pausini ha pubblicamente applaudito.