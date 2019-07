Il Re Leone: Marco Mengoni sarà la voce italiana di Simba!

Sarà Marco Mengoni a doppiare Simba quando Il Re Leone arriverà nelle sale italiane: l'annuncio è arrivato in maniera piuttosto informale pochi minuti fa attraverso la pagina Facebook del cantautore.

Nella brevissima clip non c'è nessun annuncio ufficiale in grande stile, solo Marco Mengoni seduto al pianoforte mentre suona e canta il brano Can You Feel The Love Tonight di Elton John nella versione italiana. Quando lo schermo diventa improvvisamente nero, ecco però le prime parole pronunciate dal cantante nei "panni" di Simba, mentre scorre il logo del film, tanto per togliere ogni dubbio: "Io sono Simba, figlio di Mufasa".

Nella versione originale, il cast di doppiatori del live-action comprenderà la diva del pop Beyoncé Knowles nella parte di Nala, a Donald Glover la parte di Simba adulto che in Italia sarà di Marco Mengoni, James Earl Jones riprenderà il ruolo di Mufasa, Chiwetel Ejiofor sarà Scar, Seth Rogen interpreterà Pumbaa, Billy Eichner sarà Timon e John Oliver Zazu. Alfre Woodard sarà Sabari, la madre di Simba.

Per la regia di Jon Favreau, Il Re Leone riporterà sul grande schermo la storia del giovane Simba, figlio di Re Mufasa, che fugge dal regno dove è nato dopo la morte del padre, causata da Scar, il fratello del sovrano che vuole ottenere il potere sulla savana. Simba cresce così "in esilio", in compagnia dei simpatici Timon e Pumbaa, fino a quando l'incontro con la sua amica di infanzia Nala lo porta a confrontarsi con il proprio passato e decidere di ritornare per sconfiggere Scar e salvare la sua terra, sull'orlo della distruzione e del caos. Tim Rice ed Elton John, compositori delle canzoni originali del lungometraggio animato, si sono inoltre occupati della creazione di alcuni brani inediti per la nuova versione della storia di Simba. Il Re Leone arriverà nei cinema italiani il 21 agosto.