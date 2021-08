Il re leone: Kelvin Harrison Jr. e Aaron Pierre nel cast del prequel

Il prequel del film Il Re Leone ha trovato i suoi primi protagonisti: Kelvin Harrison Jr. e Aaron Pierre, star del film Il processo ai Chicago 7 e della serie The Underground Railroad, sono infatti entrati a far parte della storia.

Il progetto è attualmente nella fase della produzione e cercherà di replicare il successo ottenuto dalla nuova versione del classico Disney nel 2019, arrivata a quota 1.6 miliardi di dollari incassati in tutto il mondo.

Barry Jenkins si occuperà della regia del film che approfondirà la storia dei protagonisti del cult Il Re Leone raccontando la storia di Mufasa.

Aaron Pierre avrà proprio il ruolo del padre di Simba, mentre Kelvin Harrison Jr. darà voce a un personaggio chiamato Taka.

I produttori stanno attualmente delineando il cast del progetto, ancora senza un titolo ufficiale, che userà la tecnologia fotorealistica utilizzata da Jon Favreau nel precedente lungometraggio.

La sceneggiatura sarà firmata da Jeff Nathanson, mentre le composizioni musicali saranno firmate da Hans Zimmer, Pharrell e Nicholas Britell.