Il Re Leone, Elton John critica il film: "Avrebbero dovuto coinvolgermi di più, hanno rovinato la musica"

Il Re Leone è al centro delle critiche di Elton John che non sembra aver apprezzato particolarmente il lavoro compiuto sulla nuova versione del classico d'animazione della Disney.

La star della musica, intervistata dal magazine GQ, ha dichiarato: "La nuova versione de Il Re Leone è stata un'enorme delusione per me perché penso abbiano rovinato la musica".

Elton John ha sottolineato: "La musica era una parte importante del film originale e nella nuova versione non ha avuto lo stesso impatto. Si sono perse la magia e la gioia".

Il cantautore ha spiegato di non essere stato coinvolto molto nella produzione del film campione d'incassi: "Avrei voluto che mi avessero invitato maggiormente nei processi decisionali, ma la visione creativa per il film e la sua musica questa volta erano diverse e non sono stato realmente accolto o trattato con lo stesso livello di rispetto. Quello mi ha rattristito enormemente".

A non aver convinto particolarmente John sono le nuove versioni dei brani del cult animato e i fan sembrano essere d'accordo con lui, considerando anche l'insuccesso commerciale dell'album di Beyoncé intitolato The Gift, ispirato al lungometraggio.