Il ragazzo e l'airone: a Roma la mostra tributo all'universo di Hayao Miyazaki

Dopo una lunga attesa finalmente il nuovo film di Hayao Miyazaki, Il ragazzo e l'airone, approderà nei cinema italiani a partire dal 1 gennaio. Per l'occasione, dal 20 dicembre al 20 gennaio il Cinema Quattro Fontane di Roma ospiterà la mostra Un mondo di sogni disegnati, frutto del concorso indetto da Bao Publishing e Lucky Red in occasione dell'uscita del film candidato ai Golden Globe come Miglior Film d'Animazione.

Il ragazzo e l'airone: un'immagine

Tra tutte le opere inviate, una giuria tecnica ha selezionato 20 illustrazioni che vanno a comporre la mostra Un mondo di sogni disegnati. La mostra omaggio al maestro Hayao Miyazaki. Gli autori delle venti opere finaliste del concorso sono: Enea, Giada Carboni, Riccardo Molinari, Alessia Tarantino, Tiziana Fuoglio, Benedetta Abbate, Camilla Contini, Simone Muletti, Daniel Pisanu, Vito Pisani, Andrea Seddio, Francesco Di Mauro, Filippo Pennella, Gaia Carlesso, Martina Croce, Riccardo Bosoni, Ludovica Abdinur, Filippo Zoia, Blu Pieraccioli, Irene Di Oriente. Tra gli autori finalisti sarà proclamato un vincitore che riceverà una gift box, e avrà, inoltre, la possibilità di visitare gli uffici BAO e seguire da vicino il lavoro degli editor. Le informazioni e il regolamento del concorso sono disponibili su www.studioghibli.it.

Scoprite la nostra recensione de Il ragazzo e l'airone, che ha già battuto i record precedenti dello Studio Ghibli in molti paesi in cui è uscito: negli USA ha debuttato con 10.5 milioni di dollari nel primo weekend di programmazione e in Francia ha raccolto più di 1.3 milioni di spettatori in 4 settimane.

Di recente Bao Publishing ha pubblicato Il viaggio di Shuna, manga scritto e disegnato da Hayao Miyazaki nel 1983 finora inedito in Italia.