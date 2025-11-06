Il quinto elemento, Luc Besson: "Bruce Willis mi disse 'Se mi piace lo script ti faccio lo sconto'"

Luc Bessonè una fucina di aneddoti. Il regista francese con la passione per il grande cinema d'azione si è trovato a collaborare spesso e volentieri con grandi divi, svelando anche qualche gustoso retroscena durante la masterclass che ha tenuto a Lucca Comics & Games 2025.

"Mel Gibson era un bravo ragazzo, ai tempi di Braveheart aveva l'ufficio vicino al mio" ha ricordato. "Si affacciava spesso per salutarmi, ma non siamo mai riusciti a collaborare. Anche Bruce Willis era una superstar. Mentre ero a cena con Demi Moore, Bruce si è presentato e mi ha chiesto di lavorare insieme. Io stavo preparando Il quinto elemento, ma gli ho detto 'Sei troppo caro'. Lui ci ha pensato su e ha detto 'Se mi piace lo script ci mettiamo d'accordo sul prezzo. Abbiamo trovato un compromesso".

Nonostante il successo, il film non ha avuto un sequel. Besson ha spiegato il motivo per cui non vedremo mai un 'sesto elemento' nonostante i produttori continuino a invocarlo ancora oggi. "Io mi sento un vero artista dall'inizio. So che servono soldi per fare film, quindi faccio dei compromessi, ma non faccio film per far soldi" garantisce. "Per 20 anni mi hanno chiesto un sequel. Ma io volevo crescere, fare qualcosa di diverso. Mi dicevano di non fare fantascienza divertente e disimpegnata perché la sci-fi è una cosa seria, ma io ero giovane, volevo divertirmi. Dopo ho fatto _Giovanna d'Arco, coi produttori che stavano sudando freddo"_.

Bruce Willia e Milla Jovovich ne Il quinto elemento

La scoperta di Matilda De Angelis

Come svela la nostra recensione di Dracula - L'amore perduto, l'adattamento di Bram Stoker firmato da Luc Besson gode delle performance di un cast eccellente capitanato da Caleb Landry Jones, un altro degli interpreti feticcio del regista dopo la felice collaborazione in DogMan.

"Caleb è un genio. Sono molto fortunato a poter collaborare con lui. Dopo DogMan mi ha detto 'Voglio farne un altro'. Non ha paura, può interpretare qualsiasi ruolo, dramma, commedia... è un attore generoso. Vive in una casetta con la moglie e il figlio, non esce mai, non ama lo star system, è un artista puro".

Luc Besson sul set di Dracula - L'amore perduto

Per il suo Dracula, Besson non si è limitato ad affidarsi a star internazionali, ma si è avvalso del talento della nostrana Matilda De Angelis. Come è avvenuto l'incontro con l'attrice? "Per Matilda è stato fatto un casting" spiega Besson, usando un'ardita metafora. "Il regista è come un marinaio. Conosci il mare, hai esperienza, ma le onde non sono mai le stese e devi fare i conti con questo. Alcuni attori vogliono la babysitter, ad altri basta un'indicazione. Matilda De Angelis è una leonessa, la devi domare. Devi sostenere gli attori e loro daranno tutto"_.

Prima di concludere, Besson si rivolge con parole d'incoraggiamento agli aspiranti cineasti rivelando di essere completamente impreparato quando ha messo piede su un set per la prima volta: "Quando ho iniziato a fare film non sapevo niente. Dopo aver visto Il quinto elemento la critica disse che ero stato ispirato da tre film che non avevo mai visto. Quindi li presi a noleggio per capire, ma ancora oggi non ci sono riuscito. I registi di oggi sono fortunati perché con un telefono e un pc possono fare un film. La più grande distribuzione del mondo è YouTube quindi fatelo. Non state lì a pensare, se il primo fa schifo il secondo andrà meglio. Il problema è che oggi le persone pensano troppo. Io starei tutto il giorno a fare film. Sono un dinosauro, ma c'è una regola che è sempre valida: se non hai niente da dire stai zitto".