Al Pacino e Kiefer Sutherland insieme nel film prodotto da Luc Besson: un thriller d'azione a Manhattan

Kiefer Sutherland è pronto ad affiancare Al Pacino e Ever Anderson in Father Joe, il nuovo action thriller scritto e prodotto da Luc Besson, per la regia di Barthélémy Grossmann.

Un cast di prim'ordine per il prossimo capitolo cinematografico prodotto dal regista de Il quinto elemento, che per l'occasione ha deciso di ambientarlo negli USA.

Il nuovo action thriller con Al Pacino

Ambientato nella Manhattan degli anni '90, Father Joe mostrerà Kiefer Sutherland interpretare un prete che dichiara una guerra solitaria per contrastare il proliferare della criminalità nella città.

Primo piano di Kiefer Sutherland in The Caine Mutiny

Al Pacino sarà un potente boss mafioso il cui impero entra in contrasto con l'opera di contrasto messa in pratica da padre Joe, mentre Ever Anderson interpreta una giovane donna in bilico tra pericolo e protezione.

Kiefer Sutherland è un grande fan di Besson: "Come regista e sceneggiatore" ha dichiarato l'attore "ha una capacità unica di intrecciare dramma e azione senza sacrificare né l'uno né l'altra. Sono entusiasta di questa opportunità di lavorare con lui come sceneggiatore di Father Joe e con il regista Barthélémy Grossmann. Non vedo l'ora di cominciare".

Le accuse a Luc Besson

Negli ultimi anni, Luc Besson è stato coinvolto in controversie legate al #MeToo; nel 2018, il regista francese è stato accusato di stupro da un'attrice di 27 anni, che affermò di essere stata narcotizzata e violentata da Besson.

Il regista respinse del tutto le accuse. Nonostante le polemiche intorno alla sua figura, Luc Besson ha continuato a lavorare assiduamente e il prossimo film da regista lo vedrà dirigere Snoop Dogg.

Tra gli anni '80 e '90, Luc Besson è diventato molto famoso nel mondo per aver diretto film come Nikita, Léon, Il quinto elemento e aver scritto Taken, inaugurando un lungo franchise action con protagonista Liam Neeson composto da tre film, l'ultimo dei quali uscito nel 2015.