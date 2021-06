Il problema dei tre corpi: Brad Pitt e Rosamund Pike producono la serie degli autori de Il trono di spade

Dopo aver firmato un importante accordo con Netflix un anno fa, è stato annunciato il primo progetto degli autori de Il trono di spade David Benioff e D.B. Weiss per la piattaforma streaming: si tratta de l'adattamento della trilogia di romanzi sci-fi del cinese Liu Cixin Il problema dei tre corpi (The Three-Body Problem).

Il problema dei tre corpi racconta la storia del primo contatto dell'umanità con una civiltà aliena.

David Benioff e D.B. Weiss realizzeranno la serie firmando la sceneggiatura insieme ad Alexander Woo, co-creatore della serie AMC The Terror: Infamy. Tra i produttori dello show troviamo il regista di Cena con delitto - Knives Out Rian Johnson, Ram Bergman, la Plan B di Brad Pitt, Jeremy Kleiner e Dede Gardner e l'attrice Rosamund Pike che produrrà con la sua Primitive Streak.

Come Il trono di spade, anche Il problema dei tre corpi, trilogia letteraria composta dai romanzi Remembrance of Earth's Past, The Dark Forest e Death's End, è ambientato in un mondo complesso. Il primo libro racconta la storia di Ye Wenjie che, dopo la morte del padre ucciso dalla Guardia Rossa durante la Rivoluzione Culturale, tenta di aiutare gli alieni a invadere la Terra mentre differenti fazioni sulla Terra pianificano vari modi per dare il benvenuto agli extraterrestri. La storia, pubblicata a episodi su Science Fiction World nel 2006, è stata poi pubblicata in forma di romanzi nel 2008.

Benioff e Weiss, che stanno producendo la commedia Netflix The Chair, scritta da Amanda Peet e interpretata da Sandra Oh, hanno dichiarato:

"La trilogia di Liu Cixin è la serie di fantascienza più ambiziosa che abbiamo letto perché conduce i lettori in un viaggio da dagli anni '60 fino alla fine dei tempi, dalla vita sul nostro puntino azzurro pallido alle frange lontane dell'universo. Non vediamo l'ora di trascorrere i prossimi anni della nostra vita portando questo universo in vita per il pubblico di tutto il mondo".