Il problema dei tre corpi: il produttore cinese della serie Netflix è stato avvelenato?

Lin Qi, produttore esecutivo della nuova serie Netflix Il problema dei tre corpi (The Three Body Problem), prodotta dagli showrunner de Il Trono di Spade, sarebbe stato avvelenato da un suo collega?

La nuova serie Netflix di David Benioff e D.B. Weiss, Il problema dei tre corpi (The Three Body Problem), sta facendo parlare molto di sé ultimamente, ma per ragioni completamente diverse da quel che ci si aspetterebbe... Secondo delle indiscrezioni, infatti, nei giorni scorsi il produttore esecutivo dello show Lin Qi sarebbe stato avvelenato da un collega.

Come riportano anche siti come Comicbook e Pandaily, il 16 dicembre Lin Qi, presidente della compagnia di videogiochi Yoozoo, oltre che uno dei produttori della serie, sarebbe stato portato d'urgenza al pronto soccorso. La compagnia aveva inizialmente smentito le voci di tale urgenza con un comunicato ufficiale: "Lin ha avuto dei sintomi acuti il 16 dicembre sulla strada di casa, ma è riuscito ad andare con le sue forze in ospedale, e si sta gradualmente riprendendo".

Tuttavia, poche ore fa è stato ufficialmente comunicato il decesso di Lin, e un report dallo Shanghai Public Security Bureau avrebbe alimentato i sospetti sul suo avvelenamento.

"Si sospetta che un uomo, un paziente di 39 anni di cognome Lin, sia stato avvelenato mentre riceveva la diagnosi e le cure ospedaliere lo scorso 17 dicembre" si legge nel documento "A seguito di indagini sul luogo, è stato scoperto che un collega di Lin, Xu (uomo, 39 anni) è sospettato di aver commesso il crimine".

Al momento, Xu è sotto custodia cautelare della polizia, e i media cinesi hanno ricollegato i sospetti al nome di Xu Yao, un senior executive della Yoozoo Picture e CEO dell'azienda sussidiaria del gruppo di sviluppo dell'IP di The Three Body.

Non sappiamo ancora con certezza cosa sia successo davvero e per mano di chi, né come gli avvenimenti andranno a influire sulla produzione della serie dei creatori de Il Trono di Spade, ma vi terremo aggiornati in merito.