Il problema dei 3 corpi: che cosa significa il titolo della serie Netflix?

Manca poco al debutto de Il problema dei 3 corpi, nuova serie firmata dagli autori de Il trono di spade David Benioff e D.B. Weiss per Netflix che ha attirato l'attenzione del grande pubblico.

Sono lontani i tempi delle battaglie, degli intrighi e della violenza selvaggia del mondo di Westeros. il nuovo show, che debutterà su Netflix il 21 marzo, ispirato è capolavoro letterario della nuova science fiction cinese firmato da Cixin Liu, la serie Memoria del passato della Terra e sarà composto da 8 episodi da 60 minuti. Ma quale è il significato del titolo?

Il problema dei 3 corpi: spiegato il mistero che si cela nel titolo della serie

Significati misteriosi e invasioni aliene

Il problema dei 3 corpi è il titolo del primo romanzo della saga letteraria di Cixin Liu, incentrato più sulla profondità e la natura dell'universo che sull'action fantascientifica tout court. La storia si concentra sulle conseguenze di un'invasione aliena e sulla potenziale distruzione della Terra. Nel 2007 la comunità scientifica cinese è scossa da una misteriosa serie di suicidi di celebri fisici. Wang Miao, professore di nanotecnologie, viene reclutato da una task force militare per indagare su quei decessi. Nel frattempo, si fa coinvolgere sempre più da un videogioco on line, Tre Corpi, ambientato su un mondo alieno nel quale si susseguono Ere dell'Ordine, propizie alla vita, e feroci Ere del Caos. Ma cos'è il problema dei 3 corpi?

Il problema dei tre corpi: una scena

Fondamentalmente, è un problema che esiste in fisica e meccanica e si manifesta nel modo seguente: quando ci sono tre particelle o masse in orbita l'una attorno all'altra, non esiste un'unica equazione chiara che ti dica dove si troverà ciascuno di questi corpi in un dato momento. È semplicemente troppo caotico, in altre parole, provare a usare la matematica per prevedere queste tre posizioni.

Al di fuori del regno della matematica, il problemna dei 3 corpi può descrivere tutti i tipi di scenari in cui l'introduzione di un terzo fattore invita all'instabilità, all'imprevedibilità e al caos.

Una serie attesissima

Come evidenzia la nostra recensione de Il problema dei 3 corpi, calando il concetto matematico all'interno dello show, viene mostrato come l'annuncio dell'arrivo degli alieni provochi reazioni diverse nella popolazione. Gli alieni raggiungeranno la Terra tra 450 anni, portando alcune persone a chiedersi perché dovrebbero preoccuparsi di prepararsi oggi dal momento che non saranno nemmeno presenti per affrontare la minaccia. Altri, disillusi dallo stato del mondo, vogliono collaborare con gli alieni in cambio di una sorta di immunità dalle loro intenzioni distruttive. Come tutte queste storie si intrecceranno lo scopriremo il 21 marzo su Netflix.