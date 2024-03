Il problema dei 3 corpi, Benedict Wong stupito da come il personaggio gli somigli: 'Ma mi hanno stalkerato?'

Benedict Wong, star di Doctor Strange, ha dichiarato di essere rimasto piuttosto sorpreso da quanto il suo personaggio nella nuova serie fantascientifica di Netflix Il problema dei 3 corpi gli somigliasse quando ha ricevuto i copioni.

Nel nuovo show creato da Alexander Woo di True Blood e dagli showrunner de Il trono di spade David Benioff e D. B. Weiss, Wong interpreta Da Shi, un investigatore privato chiamato a indagare su una serie di omicidi che coinvolgono scienziati. Nella serie, adattamento dell'omonimo romanzo cinese, scopre presto che i loro destini sono legati a una decisione presa da una giovane donna molti decenni prima.

Da Shi è modellato su Wong

Sebbene Shi sia un personaggio tratto direttamente dai romanzi, gli showrunner hanno aggiunto alcuni elementi al personaggio in omaggio proprio a Wong. Tra i dettagli che hanno inserito ci sono la provenienza del personaggio da Salford, l'origine dei suoi genitori da Hong Kong e il fatto che sia cresciuto negli anni Settanta.

"Beh, in realtà pensavo di essere vittima di stalking, mentre leggevo i copioni", ha raccontato Wong a GamesRadar+. "Poi ho incontrato gli autori su Zoom e ho detto, questo mi somiglia molto, e Alex Woo mi ha confessato che hanno preso appunti dalla mia pagina su Wikipedia".

A quanto pare non è stato l'unico, perché anche il suo co-protagonista Liam Cunningham si è trovato in una situazione simile. Nella serie interpreta Thomas Wade, il capo di un'operazione di intelligence che indaga sulla minaccia scientifica e il capo di Shi.

"È stato molto strano anche per me, perché credo che nei libri Wade sia un americano o un ex-CIA", ha aggiunto Cunningham. "Quindi quando ho trovato questo tizio di Dublino, che non si sa da dove venga o cose del genere, ho pensato: 'Woah'".

Rivolgendosi poi a Wong, ha aggiunto: "Ne abbiamo parlato, no? Che i personaggi che avevano scritto erano pericolosamente vicini a noi. È stato un po' strano [perché] molte volte ci nascondiamo dietro accenti e varie altre cose, ma loro ci hanno privati di tutte queste cose. Strano, ma in un certo senso geniale". Annuendo, Wong ha dichiarato: "È stato comunque fantastico interpretarlo".

Il problema dei 3 corpi confonde gli spettatori di Series Mania: "È un po' come guardare di nuovo Lost"

Il problema dei 3 corpi

Il problema dei tre corpi parla del primo contatto dell'umanità con un'intelligenza extraterrestre. Tuttavia, descriverlo in questo modo non riesce a trasmettere appieno la portata della storia, che travolge l'intera razza umana in cospirazioni governative in stanze fumose, guerre mondiali segrete, organizzazioni scientifiche clandestine e misteri scientifici sconvolgenti che sfiorano il soprannaturale.