Il principe cerca moglie 2: Wesley Snipes entra nel cast!

Il principe cerca moglie 2 avrà nel suo cast anche l'attore Wesley Snipes, come rivelato da The Hollywood Reporter. Il progetto riporterà sul grande schermo Eddie Murphy che riprenderà il ruolo di Akeem, il sovrano del regno di Zamunda.

Nel sequel della commedia l'attore Wesley Snipes avrà la parte del Generale Izzi, il leader di una nazione confinante con Zamunda. La star ha già lavorato con Murphy e il regista in occasione di Dolemite Is My Name, film che verrà presentato in anteprima al Toronto Film Festival.

Il nuovo capitolo, in arrivo nei cinema nel dicembre 2020, della storia de Il principe cerca moglie, avrà come star Eddie Murphy che sarà per la seconda volta il Principe Akeem e Arsenio Hall riprenderà la parte del suo fedele consigliere e amico Semmi.

Il film è stato scritto da Kenya Barris, creatore di black-ish, e verrà diretto dal regista Craig Brewer.

Sul grande schermo si assisterà al nuovo capitolo della storia del principe di Zamunda che, nel film originale, si era stancato di avere a che fare con le potenziali mogli che vivevano nel suo regno, decidendo così di intraprendere un viaggio. Akeem si ritrovava alle prese con la vita a New York, incontrando una donna dal carattere determinato e indipendente di cui si innamorava.

Nel sequel il principe scoprirà di avere un figlio che non ha mai conosciuto e ritornerà negli Stati Uniti per incontrare l'improbabile erede al trono di Zamunda.

Eddie Murphy è coinvolto come produttore esecutivo del progetto in collaborazione con Barris e Kevin Misher.