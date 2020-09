Il principe cerca moglie 2: il trailer potrebbe debuttare tra pochi giorni

Il Principe Cerca Moglie 2 potrebbe presto avere un trailer: il video avrebbe già ottenuto l'approvazione della commissione di Alberta che doveva valutarne i contenuti e stabilire il rating.

Il secondo capitolo della storia del principe interpretato da Eddie Murphy lo riporterà a New York, dove incontrerà il figlio.

Il trailer del sequel del cult Il principe cerca moglie è stato visionato dai responsabili dell'Alberta Film Ratings e nei prossimi giorni, o settimane, i fan di Eddie Murphy potrebbero quindi rivederlo per la prima volta nel ruolo di Akeem.

Nel film Akeem, il protagonista interpretato da Eddie Murphy, sta per diventare il re di Zamunda quando scopre di avere un figlio di cui non conosceva l'esistenza, Lavelle, nato nel Queens. Onorando il desiderio espresso da suo padre sul letto di morte, Akeem e Semmi (Arsenio Hall) partono con destinazione gli Stati Uniti per conoscere l'improbabile erede.

Nel sequel della commedia ritorneranno anche James Earl Jones, Vanessa Bell Calloway, Paul Bates e John Amos. Tra i nuovi arrivi nel cast ci saranno invece Wesley Snipes, Jermaine Fowler, Leslie Jones, Rick Ross e KiKi Layne.

Nel secondo capitolo della storia iniziata con Il principe cerca moglie Tracy Morgan avrà il ruolo di un criminale chiamato Reem e fratello della madre del figlio di Akeem che era rimasta incinta dopo una notte di passione con il nobile.

Il film è stato scritto da Kenya Barris, creatore di black-ish, e verrà diretto dal regista Craig Brewer.

Eddie Murphy è coinvolto come produttore esecutivo de Il principe cerca moglie 2 in collaborazione con Barris e Kevin Misher.