Il Principe Cerca Moglie 2: Eddie Murphy rivela tutti i personaggi che interpreta nel sequel

Il celebre attore comico americano Eddie Murphy tornerà ne Il Principe Cerca Moglie 2, atteso sequel del film datato 1988, che sarà rilasciato il prossimo dicembre e in cui vedremo la star interpretare alcuni suoi personaggi iconici, come ha lui stesso rivelato.

Eddie Murphy ne Il principe cerca moglie: una scena del film

In un'apparizione in The Ellen Show, che risale al 2019, Eddie Murphy ha rivelato tutti i personaggi che interpreterà nel sequel Il principe cerca moglie 2, tra cui il principe Akeem, il vecchio ebreo e Randy Watson:

"Beh, interpreterò tutti i vecchi personaggi del primo: il vecchio ebreo, il barbiere, il principe e Randy Watson. In più ci sarà un vecchio contadino a cui sto lavorando. Ogni volta che faccio un film in cui interpreto numerosi personaggi, dico sempre che sarà l'ultima volta con questa merda: e poi finisco sulla sedia del trucco"

Il principe cerca moglie 2è un titolo particolarmente atteso perché segnerà il ritorno al cinema di Eddie Murphy dopo un lungo periodo lontano dalle scene. Durante l'intervista con Ellen Degeneres, l'attore si è detto anche molto felice di questo ritorno:

"Non potrei essere più felice di come è andata. Le persone quando scoprivano che stavo lavorando al sequel mi dicevano 'Non rovinare quel film. Non scherzare'. Rispondevo: "Cosa?" Quindi, siamo andati ben oltre ciò che chiunque potrebbe pensare. Sono davvero molto contento."

Il principe cerca moglie 2 sarà interpretato anche da Arsenio Hall, James Earl Jones, John Amos, Shari Headley, Wesley Snipes, Tracy Morgan, Leslie Jones, Louie Anderson, Garcelle Beauvais, Vanessa Bell Calloway e Jermaine Fowler.

Il film sarà presentato in anteprima esclusivamente su Amazon Prime Video il 18 dicembre.