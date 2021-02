Il principe cerca figlio: il nuovo trailer del film con Eddie Murphy

Il Principe Cerca Figlio, il sequel con star Eddie Murphy, arriverà il 5 marzo su Amazon Prime Video e il nuovo trailer regala sequenze inedite dell'atteso lungometraggio.

Nel video si vede Akeem tornare a New York dopo aver scoperto di avere un figlio, situazione che suscita qualche ilarità non avendo avuto la richiesta di pagare gli alimenti, e tornare nel suo regno, dove rischia un colpo di stato militare e deve fare i conti con una moglie e una figlia poco felici dell'entrata in scena del nuovo erede al trono.

Il Principe Cerca Moglie 2 è stato realizzato dal regista Craig Brewer ed è stato scritto da Kenya Barris, Barry W. Blaustein e David Sheffield da un soggetto ideato da Barry W. Blaustein, David Sheffield e Justin Kanew.

Eddie Murphy, oltre a essere protagonista dell'atteso progetto, è stato coinvolto come creatore dei personaggi e produttore esecutivo del film. I costumi sono stati realizzati da Ruth E. Carter e nel cast ci sono anche Arsenio Hall, Jermaine Fowler, Leslie Jones, Tracy Morgan, KiKi Layne, Shari Headley, con Wesley Snipes e James Earl Jones. A cui si uniscono John Amos, Teyana Taylor, Vanessa Bell Calloway, Paul Bates, Nomzamo Mbatha, Bella Murphy.

La sinossi ufficiale del film Il principe cerca figlio anticipa:

Nel rigoglioso regno di Zamunda, Re Akeem (Eddie Murphy) è appena stato incoronato e con il suo fidato consigliere Semmi (Arsenio Hall) intraprende una nuova ed esilarante avventura che li porta ad attraversare il globo partendo dalla loro meravigliosa nazione africana fino al Queens, il quartiere di New York dove tutto è iniziato.