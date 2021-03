Il principe cerca figlio: Eddie Murphy e la "regola" infranta per il film

Le regole esistono per essere rispettate, ma a volte anche per essere infrante... Ne sa qualcosa Eddie Murphy, che per Il principe cerca figlio ha deciso di fare un'eccezione a una precisa regola di famiglia.

In casa Murphy c'è una regola in particolare che va sempre rispettata, e solitamente non sono ammesse eccezioni. Eppure, per Il principe cerca figlio, Eddie Murphy non è riuscito a dire di no. A chi? A sua figlia.

Il Principe cerca figlio: Eddie Murphy, Shari Headley in una scena

Fino all'età di 18 anni non possono lavorare nel mondo dello spettacolo. Questa è la regola con cui Eddie Murphy ha cresciuto i suoi figli finora. Tra i 10 giovani Murphy, però, solo alcuni di loro hanno deciso di seguire le orme del padre, ma per farlo, hanno dovuto attendere la maggiore età secondo la legge. Tutti tranne Bella.

La ragazza, infatti - ora diciannovenne, ma diciassettenne ai tempi delle riprese - debutta sullo schermo nel nuovo film in arrivo su Prime Video Il principe cerca figlio, seguito del cult del 1988 "Il principe cerca moglie", dove interpreterà la Principessa Omma, una delle figlie del Principe - pardon, Re - Akeem (Murphy).

Ma come ha fatto Bella a convincere papà Eddie a permetterle di recitare nella pellicola?

"Non ci è permesso lavorare in questa industria finché non abbiamo compiuto 18 anni, quindi non credevo sarebbe stata una possibilità" racconta la giovane ai microfoni di Yahoo! Entertainment "Io e mio padre di solito recitiamo spesso insieme, così, per divertimento. È un insegnante incredibile, e recitare è qualcosa che amiamo fare. E guardiamo anche un sacco di film insieme, e in quel periodo stavo frequentando dei corsi di recitazione".

Il Principe cerca figlio: Eddie Murphy in una sequenza

"Credo abbia visto quanta passione ci stessi mettendo in tutto ciò che concerneva la recitazione e alla fine mi ha detto 'Penso che ti lascerò fare il provino per il ruolo della principessa, se vuoi'" spiega "Mi ha dato l'opzione di farlo, e ovviamente non ci ho pensato due volte, perché era qualcosa che volevo davvero. Così ho fatto il provino, e ho fatto le prove con lui, ed è stato fantastico".

Ma se pensate che il ruolo le sia stato "concesso" solo perché figlia d'arte, vi sbagliate di grosso: "Ovviamente ha dovuto fare l'audizione come tutti in presenza di Craig Brewer, il regista del film. Non avevo nessuna intenzione di imporre mia figlia come scelta per il ruolo" ha affermato Papà Eddie durante un'intervista con Good Morning America "Ha dovuto dimostrare di essere giusta per la parte. Altrimenti, non l'avrebbe ottenuta".

Il principe cerca figlio è disponibile dal 5 marzo su Prime Video .