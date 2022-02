Il potere del cane, Jane Campion: "Non avevo idea di cosa Benedict Cumberbatch avrebbe fatto nel climax"

La regista de Il potere del cane, Jane Campion, ha rivelato di aver dato grande libertà alla sua star Benedict Cumberbatch, la cui performance nel ruolo dell'ambiguo ranchero Phil Burbank è stata largamente apprezzata dalla critica. La cineasta neozelandese ha addirittura confessato che non aveva idea di cosa il suo protagonista avrebbe fatto nel climax.

Il potere del cane: Benedict Cumberbatch in una sequenza

Parlando con Indiewire, Jane Campion ha spiega che "il casting è la parte più stressante perché lo fai davvero quanto meno conosci la storia".

Eppure Benedict Cumberbatch l'ha affascinata fin dal primo istante sebbene non fosse il tipo di attore che aveva in mente per il ruolo dell'allevatore Phil Burbank:

Il potere del cane: Benedict Cumberbatch a cavallo

"Mi sono detta, 'Penso che questo ragazzo possa farcela. È inglese, non ha qualità apparenti che funzionerebbero per la storia, tranne che è carismatico. Come funzionerà?'. Ho scommesso sugli attori, sulla loro ambizione e sulla loro interpretazione perché penso che Benedict, in tutto ciò che ha fatto, sia stato straordinario. Ho capito che volesse un'opportunità per andare molto in profondità. Avevo bisogno di qualcuno che fosse spinto da quell'ambizione nei confronti del personaggio perché è un grande, grande viaggio".

Non solo Cumberbatch ha dato il meglio di sé nel ruolo di protagonista de Il potere del cane, ma ha aggiunto livello aggiuntivi al personaggio di Phil cogliendo di sorpresa la regista stessa:

"Il climax del film, quando Phil si scaglia contro Rose che ha venduto le sue pelli, è stato per lo più improvvisato. Non avevo la più pallida idea di cosa avrebbe fatto. Durante le prove, non avevamo esplorato quel momento. Non siamo mai andati in quel posto per vedere cosa avrebbe potuto fare lì".

Campion aggiunge: "Quello che tendo a fare è lavorare davvero su una presenza a 360 gradi di quel personaggio, quindi qualunque cosa sia successo - se siamo andati fuori sceneggiatura, ovunque siamo andati - potrebbe essere Phil. Sapeva improvvisare in ogni situazione. Quando l'ho visto esplodere per la prima volta sono rimasta assolutamente sbalordita, elettrizzata, perché sentivo che questo era ciò di cui avevamo bisogno. Questo è ciò di cui il film ha bisogno per vedere la minaccia di Phil esplodere".