Il Postino: il video che omaggia Procida ed il film con Massimo Troisi

Ieri, lunedì 19 gennaio, è stata una giornata speciale per Procida, eletta capitale italiana della cultura 2022. Ad annunciarlo è stato Dario Franceschini, ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, attraverso un video che lascia emergere anche tutto l'entusiasmo provato dalla comunità campana e soprattutto dal sindaco Dino Ambrosino, che ha commentato così la proclamazione: "È una enorme gioia, Procida è metafora di tante comunità che hanno riscoperto entusiasmo ed orgoglio per i propri territori e vogliono riscattare le proprie terre. Siamo certi che la cultura possa essere un detonatore del piano strategico di rilancio del paese".

Procida è molto amata anche dagli appassionati di cinema che inevitabilmente la ricollegano a Il postino, il film del 1994 che è stato girato proprio sull'incantevole isola. Diretta da Michael Radford, l'opera ha rappresentato anche l'ultimo impegno professionale di Massimo Troisi, morto nel sonno solo poche ore dopo la fine delle riprese. Proprio il grande attore italiano appare alla fine del video che omaggia Procida in seguito alla sua elezione. Il filmato racchiude le meraviglie dell'isola e mentre le immagini scorrono, è possibile ascoltare in sottofondo le parole pronunciate proprio all'interno del film, durante la celebre scena della "metafora". Si tratta di un estratto di Ode al Mare, la poesia scritta da Pablo Neruda, il cui ascolto provoca a Massimo Troisi, seduto al fianco di Philippe Noiret, un sali e scendi di emozioni, un po' come se queste cavalcassero le onde del mare. Ricordiamo che Il Postino ottenne ben cinque nomination agli Oscar, tra cui quella a Troisi come Miglior attore protagonista, e riuscì a conquistare la statuetta per la Miglior colonna sonora a Luis Bacalov.

Dopo un'annata drammatica che ha segnato profondamente il mondo del turismo, l'elezione di Procida non può che rappresentare uno spiraglio di luce per tutti gli operatori del settore, nella speranza di poter tornare alla normalità il prima possibile, e quindi visitare di nuovo le bellezze d'Italia, magari a cominciare proprio dall'isola campana.