Il piccolo Diavolo, su Disney+ in streaming da oggi

Il Piccolo Diavolo, uno dei più celebri film di Roberto Benigni, arriva da oggi in streaming su Disney Plus: disponibile il film del 1988 interpretato dallo stesso attore toscano insieme a Walter Matthau.

In seguito ad un esorcismo, lo spirito che possedeva una parrucchiera napoletana si impossessa di un giovane (Roberto Benigni) che sostiene di chiamarsi Giuditta. Ingenuo, curioso e indisciplinato, il piccolo diavolo costringe l'esorcista, Padre Maurizio (Walter Matthau) a seguirlo per porre rimedio a tutti i guai che combina. Giuditta si innamora del mondo, e dopo l'incontro con l'affascinante Nina (Nicoletta Braschi) non vorrà più tornare nel suo mondo.

Roberto Benigni ne Il piccolo diavolo

Il piccolo diavolo, con un guadagno di 40 miliardi di lire, è stato campione d'incassi tra il 1988 e il 1999 ed è uno tra i titoli più amati del regista e attore toscano. Il film fu presentato nella Quinzaine des Réalisateurs al Festival di Cannes 1989 ed è stato seguito tre anni dopo da Johnny Stecchino, altro successo incredibile da 42 miliardi. Il piccolo diavolo è stato nominato a tre David di Donatello, vincendo quello al Miglior Attore, e a tre Nastri d'Argento.

