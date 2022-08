Il pianeta delle scimmie: Owen Teague sarà il protagonista del reboot di Wes Ball

Dopo l'annuncio dell'arrivo di un nuovo capitolo della saga de Il pianeta delle scimmie, adesso conosciamo il nome del nuovo protagonista del film diretto da Wes Ball: si tratta di Owen Teague. L'attore è stato scelto per interpretare il primate principale nel nuovo film dell'iconico franchise prodotto da 20th Century, come svela Deadline.

Cell: Owen Teague in una scena del film

Wes Ball sarà il regista del nuovo lungometraggio, che entrerà in produzione prima della fine dell'anno. Riguardo a questo nuovo capitolo, le notizie finora sono scarse poiché Ball e i dirigenti dello studio hanno tenuto i dettagli della trama sotto chiave. Detto questo, la proprietà è stata una priorità assoluta per lo studio sin da quando la Disney ha acquisito 20th Century e ha chiarito che il piano era di sviluppare il prossimo film de Il pianeta delle scimmie il prima possibile. Lo studio ha scelto Wes Ball per dirigere il progetto nel 2019 e da allora ha scritto la sceneggiatura e lavorato con i team di effetti visivi.

Dopo aver consegnato la sceneggiatura allo studio, Wes Ball ha dichiarato che il nuovo Pianeta delle scimmie sarà una continuazione della storia.

Il pianeta delle scimmie: i 50 anni di una distopia senza tempo

Al momento il casting per i ruoli umani sarebbe in corso, mentre sarebbe ormai cosa fatta l'ingaggio di Owen Teague dopo che la sua performance negli screen test ha fatto letteralmente impazzire i produttori.

Owen Teague si è fatto notare nell'adattamento di It, dove interpretava uno dei bulli che terrorizzano il Club dei Perdenti. Ne è seguito un altro adattamento da Stephen King, la serie The Stand, con un altro ruoli fuori di testa. Prossimamente lo ritroveremo nel thriller Netflix Reptile e nel film di A24 Beth & Don.