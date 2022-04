Il Pentavirato: tanti Mike Myers dominano il trailer della serie Netflix

Mike Myers si sdoppia in otto nel trailer della serie Netflix Il Pentavirato, scatenata commedia in arrivo su Netflix il 5 maggio.

Nuovo scatenato trailer de Il Pentavirato, la serie con Mike Myers in cui tutto ruota intorno al numero cinque e infatti debutterà il 5 maggio su Netflix.

Composta da sei episodi la nuova serie Netflix con Myers (nei panni di 8 personaggi differenti), Jeremy Irons, Jennifer Saunders, Ken Jeong, Keegan-Michael Key, Richard McCabe Debi Mazar e Lydia West.

E se una società segreta di cinque uomini avesse lavorato per influenzare gli eventi mondiali per il bene superiore dalla peste nera del 1347? All'inizio di questa nuova serie, un improbabile giornalista canadese si ritrova coinvolto in una missione per scoprire la verità e, possibilmente, salvare lui stesso il mondo. Ricorda, il Pentaverato non deve mai essere esposto!

Mike Myers interpreta, tra i vari personaggi, anche il giornalista canadese Ken Scarborough, l'uomo il cui intento è quello di smascherare il Pentavirato e le sue azioni e riconquistare il proprio posto di lavoro.

Gli altri personaggi a cui presta il volto il comico sono invece, come riporta anche Deadline:

Anthony Lansdowne. Un fanatico delle teorie del complotto del New England, anche lui intento a voler esporre l'operato del Pentavirato.

Rex Smith: Un presentatore radiofonico estremista di Destra, anche lui fissato con le teorie del complotto.

Lord Lordington: il più anziano e altolocato membro del Pentavirato.

Bruce Baldwin: Un ex-magnate dei media.

Mishu Ivanov: Un ex-oligarca russo.

Shep Gordon: Un ex-manager musicale.

Jason Eccleston: Un genio della tecnologia che ha inventato il super computer del Pentavirato, MENTOR.

Ma come si inseriranno tutti questi personaggi e quelli degli altri interpreti nella storia? Per scoprirlo non vi resta che guardare Il pentavirato al suo arrivo su Netflix.