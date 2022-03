The Pentaverate, il primo trailer della serie Netflix con Mike Myers

Mike Myers è un maestro delle trasformazioni nel primo trailer di The Pentaverate, la serie Netflix in cui interpreta ben 8 personaggi differenti.

Sono tanti i titoli Netflix che stanno per arrivare sulla piattaforma, ma tenete d'occhio The Pentaverate, perché potrebbe diventare la vostra nuova comedy preferita. La serie con Mike Myers debutterà il 5 maggio, ma godetevi questo primo bizzarro trailer.

Sarà composta da sei episodi la nuova serie Netflix con Myers (nei panni di 8 personaggi differenti), Jeremy Irons, Jennifer Saunders, Ken Jeong, Keegan-Michael Key, Richard McCabe Debi Mazar e Lydia West, ma tutto gira intorno al numero 5, persino l'ora della diffusione del trailer e degli altri materiali promozionali, arrivati alle 5.55 di questa mattina negli Stati Uniti.

Se siete curiosi di sapere di cosa tratta la serie, beh, pare che al centro di tutto vi sia proprio il gruppo titolare, composto da 5 individui che fin dallo scoppio della peste Nera del 1346 hanno plasmato alcuni tra i maggiori eventi della storia.

Myers interpreta, tra i vari personaggi, anche il giornalista canadese Ken Scarborough, l'uomo il cui intento è quello di smascherare il Pentavirato e le sue azioni e riconquistare il proprio posto di lavoro.

Gli altri personaggi a cui presta il volto il comico sono invece, come riporta anche Deadline:

Anthony Lansdowne. Un fanatico delle teorie del complotto del New England, anche lui intento a voler esporre l'operato del Pentavirato.

Rex Smith: Un presentatore radiofonico estremista di Destra, anche lui fissato con le teorie del complotto.

Lord Lordington: il più anziano e altolocato membro del Pentavirato.

Bruce Baldwin: Un ex-magnate dei media.

Mishu Ivanov: Un ex-oligarca russo.

Shep Gordon: Un ex-manager musicale.

Jason Eccleston: Un genio della tecnologia che ha inventato il super computer del Pentavirato, MENTOR.

Ma come si inseriranno tutti questi personaggi e quelli degli altri interpreti nella storia? Per scoprirlo non vi resta che guardare The Pentaverate al suo arrivo su Netflix.