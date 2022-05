Il Pentavirato, nella serie Mike Myers viene difeso contro Bigfoot da... Shrek! (VIDEO)

Netflix ha condiviso un video che mostra Mike Myers nella serie Il Pentavirato, mentre viene attaccato da un mostro simile a Bigfoot. In suo soccorso, però, arriva Shrek, personaggio a cui Myers ha prestato la voce nei celebri film d'animazione.

Questa settimana, nel catalogo Netflix è stata aggiunta Il pentavirato, serie TV in cui l'attore Mike Myers dà vita a ben otto personaggi differenti. In un episodio dello show, Myers è tornato ad interagire con Shrek, iconico personaggio del cinema d'animazione a cui lui stesso ha prestato la voce per dodici anni. Nello specifico, Netflix ha condiviso una clip dell'episodio 4, in cui vediamo Ken (Myers) mentre si ritrova in fuga in una città medievale e viene minacciato da un mostro simile a Bigfoot, soprannominato dai cittadini "l'orco di Dubrovnik". Improvvisamente, Shrek, sotto forma di un personaggio ambulante nella vita reale, appare e si mette di fronte a Ken ed esclama "Sono io il vero orco di Dubrovnik". A quel punto dà una testata a Bigfoot, facendolo schiantare a terra, mentre tutti esultano. "Wow", dice Myers. "Grazie Shrek!" I due si stringono la mano e Ken continua il suo viaggio.

Composta da sei episodi, Il Pentavirato riunisce nel proprio cast anche Jeremy Irons, Jennifer Saunders, Ken Jeong, Keegan-Michael Key, Richard McCabe Debi Mazar e Lydia West. Di seguito, la sinossi della serie Netflix: E se una società segreta di cinque uomini avesse lavorato per influenzare gli eventi mondiali per il bene superiore dalla peste nera del 1347? All'inizio di questa nuova serie, un improbabile giornalista canadese si ritrova coinvolto in una missione per scoprire la verità e, possibilmente, salvare lui stesso il mondo. Ricorda, il Pentaverato non deve mai essere esposto!