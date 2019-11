Il Peccato - il furore di Michelangelo, clip esclusiva del film di Andrei Konchalovsky.

Presentato in anteprima al Festival di Roma, il film del regista russo Andrei Konchalovsky arriva nelle sale il 28 novembre: ecco una clip esclusiva per i nostri lettori.

Il peccato - Il furore di Michelangelo, il film di Andrei Konchalovsky del quale vi presentiamo una clip esclusiva, arriva al cinema il 28 settembre, l'omonimo libro che racconta il dietro le quinte sarà nelle librerie a partire dal 29 novembre.

La trama di Il peccato - Il furore di Michelangelo ripercorre alcuni dei momenti della vita di Michelangelo per rivelare l'umanità più profonda del genio del Rinascimento attraverso la visione di Andrei Konchalovsky. L'Autore cerca di addentrarsi nel mondo dell'uomo del Rinascimento ricco di fantasie religiose, con tutti i suoi pregiudizi e tutte le sue credenze. Lo sguardo immaginifico del grande regista indaga un artista inarrivabile e un uomo in perenne ricerca, in lotta con i potenti del tempo, in conflitto con la sua famiglia e, soprattutto, con sé stesso.

Tra i protagonisti del film troviamo Alberto Testone come Michelangelo, Orso Maria Guerrini veste i panni del Marchese Malaspina, Raffaello è interpretato da Glenn Blackhall. Massimo De Francovich e Simone Toffanin sono rispettivamente Papa Giulio II e Papa Leone. Arricchiscono il cast Jakob Diehl, Francesco Gaudiello, Federico Vanni e Antonio Gargiulo. Andrei Konchalovsky è il regista che firma anche la sceneggiatura insieme a Elena Kiseleva.

Il regista ha definito il suo film come una 'visione' "ovvero quel genere che fu popolare nel tardo Medioevo ed ebbe il suo culmine con la dantesca Divina Commedia". Il peccato - Il furore di Michelangelo è stato girato in Italia, in lingua italiana, nelle cave di Carrara, in Toscana e nel Lazio.

Il peccato di Michelangelo: La copertina del libro sul dietro le quinte del film

Le riprese del film sono durate 14 settimane, la preparazione, il casting di Michelangelo e dei cavatori, la ricostruzione in studio della Cappella Sistina sono stati un viaggio talmente affascinante che saranno raccontati con il dietro le quinte del film in un libro di prossima pubblicazione di Giulia Martinez, arricchito dalle foto d'arte del fotografo russo Sasha Gusov che uscirà il 29 Novembre in libreria grazie ad Edizioni Sabinae.

Il peccato - Il furore di Michelangelo arriverà nelle sale il 28 novembre distribuito da O1 Distribution, nella video clip esclusiva che vi mostriamo oggi potete vedere tutto 'il furore' dell'artista che si scaglia contro la Santa Inquisizione e Raffaelo che, per ordine del Papa, gli ordinano di smontare il ponteggio della cappella Sistina.