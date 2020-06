Il Paradiso delle signore 4, anticipazioni 11 giugno 2020: Angela inizia a conoscere meglio Riccardo

Il paradiso delle signore 4 torna su Rai1, giovedì 11 giugno 2020, con le repliche delle vecchie puntate. Nelle anticipazioni Angela inizierà a conoscere Riccardo un po' più da vicino, destando però i timori di Adelaide.

A casa Amato, Salvatore si confronta con la madre su quale sia il momento giusto per chiedere in moglie Gabriella. Angela, accolta a Villa Guarnieri, inizia a conoscere meglio la storia familiare di Riccardo, ma Adelaide e Umberto temono di essere fatti oggetto di pettegolezzi al Circolo per la presenza della cameriera in casa. Anita annuncia a Salvatore e a Marcello che la Caffetteria sarà venduta e così perderanno il lavoro.

Il paradiso delle signore tornerà con la puntata dell'11 giugno 2020 su Rai1 alle 15:40. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay. Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra. Qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, 10 giugno 2020.

Ricordiamo che a partire da martedì 28 aprile Rai1 sta mandando in onda le repliche del Paradiso in quanto le riprese della stagione 4 sono state interrotte per tutelare la salute di attori e tecnici in questo particolare momento. Gli episodi della stagione 5 dovrebbero arrivare in autunno.