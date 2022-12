Il Paradiso delle signore: anticipazioni delle trame dal 12 al 16 dicembre 2022

Lunedì, 12 dicembre, su RAI 1 alle 16.05 inizia una nuova settimana con Il Paradiso delle signore, ecco le anticipazioni delle trame delle puntate in onda dal 12 al 16 dicembre 2022.

Il Paradiso delle signore va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Rai 1 alle 16.05. Come sempre si potrà seguire la soap in live streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile riguardare in replica, e nella sezione On demand, anche le puntate precedenti.

Lunedì 12 dicembre

Ezio informa Vittorio della decisione di mettersi in proprio e riceve il suo incoraggiamento, mentre racconta a Gloria delle dura reazione di Veronica, la quale non accetta che sia proprio la Moreau ad aiutare Colombo. Stefania e Marco comunicano a Ezio e a Gemma che si trasferiranno in America e Matilde ha intenzione di organizzare per loro una festa di saluto. Marcello vuole omaggiare Adelaide con una cena al Circolo, per sollevarle il morale dopo il fidanzamento di Umberto con Flora. Nel frattempo Vittorio riceve una telefonata da Marta che lo prega di raggiungerla a Parigi.

Martedì 13 dicembre

Veronica cerca di mascherare con la figlia il suo vero stato d'animo. Stefania è in preda ai dubbi sulla sua partenza per l'America, mentre al Paradiso le Veneri si confrontano in vista della festa di saluto alla giovane Colombo. Alfredo è deciso a far gareggiare Clara in bicicletta, ma lei non è convinta. Marcello organizza la serata in onore di Adelaide, al Circolo. Gloria, consapevole di aver commesso un errore offrendo un aiuto finanziario a Ezio, decide di andare da Veronica per chiarire la sua posizione, ma si trova davanti un muro. Al duro confronto tra le due donne, non vista, assiste Gemma, che riferisce tutto a Stefania.

Mercoledì 14 dicembre

Adelaide è a pezzi dopo aver saputo che Umberto e Flora si sono fidanzati ufficialmente, ma Marco e Marcello la spronano a reagire e ad andare avanti con la sua vita. Gemma riferisce a Stefania quello che ha sentito e la lite che c'è stata tra Gloria e Veronica. Dal canto suo, la Zanatta informa Ezio della visita di Gloria e sottolinea come la donna sia stata inopportuna. Colombo va su tutte le furie e così tra i due c'è un nuovo forte scontro

Giovedì 15 dicembre

Stefania parla a Irene della crisi familiare che potrebbe avere delle conseguenze sulla sua partenza, mentre Vittorio e Matilde, da un lato, e Veronica ed Ezio, dall'altro, escogitano qualcosa per indurre i due a partire. Armando prova a convincere Clara a gareggiare in bicicletta. Adelaide decide di tornare al Circolo a testa alta e riceve una lettera inaspettata: Ludovica annuncia il suo rientro a Milano. Vittorio e Matilde si confrontano sulle rispettive situazioni sentimentali. Nel frattempo Stefania scopre che Marco ha rinunciato a Washington per lei.

Venerdì 16 dicembre

Stefania e Marco hanno preso una decisione definitiva sulla loro partenza. Marcello e Ludovica si incontrano inaspettatamente dopo tanto tempo e lui scopre che Adelaide sapeva del ritorno della Brancia e non lo aveva avvisato. Al Paradiso arrivano i prototipi della nuova collezione, ma l'abito disegnato da Maria è andato disperso e Vito fa di tutto per recuperarlo. È arrivato il momento di salutare Marco e Stefania e in galleria c'è grande festa e tanta commozione. Intanto Gloria è determinata a fare un passo indietro con Ezio in merito alla sua attività, ma lui non è d'accordo e, in un momento di sconforto, succede qualcosa di inaspettato.