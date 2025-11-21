Il Paradiso delle Signore, anticipazioni settimana dal 24 al 28 novembre: Rosa e Marcello dicono sì?

Parte una nuova settimana al Paradiso delle Signore e non sono poche le decisioni da prendere per i protagonisti della soap di Rai 1. Vediamo cosa succede dal 24 al 28 novembre.

Il Paradiso delle Signore torna con nuovi episodi che promettono emozioni forti per i fan del grande magazzino milanese. Nelle puntate in onda la prossima settimana, da lunedì 24 a venerdì 28 novembre 2025, si intrecciano il futuro sentimentale di Rosa e Marcello, i passi incerti di Johnny verso un nuovo lavoro e i problemi familiari di Botteri.

Il Paradiso delle Signore 10, cosa succede dal 24 al 28 novembre

Il filo rosso della settimana è quello delle scelte: c'è chi dice sì all'amore e alla convivenza, chi prova a rimettersi in gioco sul lavoro e chi deve fare i conti con un passato che torna a bussare alla porta. Ma vediamo tutti i dettagli con le anticipazioni giorno per giorno

Lunedì 24 novembre: una star del calcio al grande magazzino

L'inizio di settimana è segnato dall'arrivo al Paradiso di Helenio Herrera, celebre allenatore dell'Inter, che diventa subito il centro dell'attenzione. Roberto cerca di valorizzare questa presenza d'eccezione. Rosa confida a Irene e Delia tutti i dettagli della romantica proposta di matrimonio di Marcello, mentre Fulvio scopre che Mario sta per tornare a Milano.

Agata incoraggia Caterina a preparare al meglio il suo arrivo. Quando un imprevisto manda in tilt l'organizzazione del grande magazzino, Johnny si mette subito in moto per rimettere ordine.

Martedì 25 novembre: partita in piazzetta e primi intoppi

In piazzetta, Enrico coinvolge Herrera in una partitella con i bambini della casa-famiglia, Botteri invece deve fronteggiare un problema familiare che lo preoccupa non poco. Rosa, invece, fa un passo importante e si trasferisce da Marcello. Johnny, alle prese con il guasto al suo furgone, riceve il supporto delle Veneri mentre un imprevisto lavorativo blocca Mario lontano da Milano. Agata però non si rassegna e convince Caterina a non annullare la cena di benvenuto.

Mercoledì 26 novembre: Odile al centro della nuova campagna

Rosa si gode i primi giorni della nuova vita accanto a Marcello, intanto Umberto assiste a un acceso confronto tra Odile ed Ettore sulla campagna pubblicitaria e coglie il sentimento che lega i due. Convinto della proposta di Ettore di scegliere Odile come volto di Galleria Milano Moda, Guarnieri parla con la figlia per spingerla ad accettare. Alla cena organizzata da Caterina, proprio quando le speranze sembravano svanite, fa il suo ingresso Cesare, pronto a sorprendere tutti.

Giovedì 27 novembre: un nuovo lavoro per Johnny e scelte di cuore

Nonostante l'impegno delle Veneri, il danno al furgone di Johnny si rivela più serio del previsto. Vedendolo in difficoltà, Roberto Landi gli propone di fare una prova come magazziniere al Paradiso, offrendogli la possibilità di un nuovo inizio.

Marina invita le Veneri alla festa al Circolo per promuovere il suo film, mentre Roberto resta spiazzato da una notizia su Mario. Matteo riabbraccia finalmente la madre Silvana e le presenta Marina. Nel frattempo Rosa e Marcello iniziano a scegliere i loro testimoni di nozze.

Venerdì 28 novembre: Botteri in crisi, Greta ritrova il passato

Enrico si prepara a dedicarsi alla carriera universitaria, lasciandosi alle spalle la chirurgia. Botteri viene travolto da nuovi problemi familiari che gli impediscono di essere presente alla festa in onore del film di Marina, lasciando intravedere una crisi personale ancora tutta da esplorare. Al Circolo, Greta si imbatte in una persona che conosceva già, un incontro inaspettato destinato a riaprire vecchi capitoli della sua storia.

Il paradiso delle signore va in onda ogni pomeriggio alle 16.00 su Rai 1.