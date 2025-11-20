Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 21 novembre: la proposta di Marcello spiazza tutti

La settimana a Il Paradiso delle Signore si chiude con una puntata ricca di sorprese, conferme e scelte decisive. Dopo giorni di tensioni, chiarimenti e piccoli grandi gesti che hanno ribaltato gli equilibri, i protagonisti della soap di Rai 1 tornano in scena con un episodio che promette emozioni forti.

Tra nuovi inizi, progetti ambiziosi e una proposta destinata a lasciare tutti senza parole, il 21 novembre (come sempre alle 16.00) si preannuncia come un appuntamento imperdibile per i fan della serie. Scopriamo di più con le anticipazioni.

Dove eravamo rimasti: il riassunto delle puntate precedenti de Il Paradiso delle Signore

Rosa e Marcello

Nei giorni passati, le vite dei protagonisti de Il paradiso delle signore si sono intrecciate tra dubbi, responsabilità e occasioni arrivate all'improvviso. Ciro continua a destreggiarsi tra le difficoltà di Mimmo e la complicata presenza di Johnny, mentre Enrico viene richiamato dall'Inter per una consulenza cardiologica dopo il malore di un calciatore. Un impegno che lo porta a un incontro inaspettato e decisivo per il suo percorso professionale.

Intanto Rosa, nel tentativo di sostenere Marcello, si rivolge a Tancredi per facilitare l'ottenimento di un prestito. La scoperta manda su tutte le furie Barbieri, che vive il gesto come un'ingerenza nella sua autonomia, salvo poi rendersi conto delle buone intenzioni della compagna. Nel frattempo Johnny riesce a dare una svolta alla situazione di Mimmo, trovandogli un'opportunità di lavoro stabile che potrebbe rimetterlo in carreggiata.

Non va meglio sul fronte moda: Ettore e Odile si trovano alle prese con un servizio fotografico che devia rapidamente dal piano iniziale, trasformandosi in un imprevisto da gestire con urgenza. Anche Barbara vive un momento importante, raccontando alle Veneri del nuovo ragazzo che ha incrociato il suo cammino, mentre Agata aggiorna le colleghe sul generoso aiuto di Johnny verso Mimmo.

Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni del nuovo episodio

Il Paradiso delle Signore

La puntata del 21 novembre si apre con una decisione destinata a cambiare gli equilibri: Marcello, dopo aver reagito male all'intervento di Tancredi, decide di accettare la linea di credito ottenuta grazie al suo sostegno. Una scelta che rivela il suo desiderio di guardare avanti e di consolidare i progetti futuri con Rosa.

Intanto Ettore porta avanti il suo piano creativo per la nuova campagna della GMM, proponendo un'idea insolita che potrebbe rivoluzionare l'immagine della maison. Tra le trame sentimentali, Fulvio consegna a Roberto una nuova lettera di Mario, un gesto che riaccende vecchie paure. Landi teme infatti che il magazziniere possa scoprire la loro relazione passata.

Al Circolo, invece, la serata si accende con il debutto di Chiara Brugnoli, che attira un pubblico curioso e affezionato. È qui che Irene vive una piacevole sorpresa, mentre Rosa e Marcello partecipano all'evento ignari del clamore che susciteranno. Proprio durante la serata, Barbieri spiazza tutti - e soprattutto la Camilli - con una proposta inaspettata, destinata a diventare il momento più commentato dell'intera settimana.