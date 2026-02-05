Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 6 febbraio: Odile e Greta si riavvicinano, Fulvio promosso

Al Paradiso delle Signore l'atmosfera si fa sempre più carica di aspettative e di non detti. La puntata in onda su Rai 1 venerdì 6 febbraio mette al centro relazioni in bilico, ambizioni professionali che cercano spazio e verità che rischiano di cambiare per sempre alcuni rapporti. Tra chi prova a guardare avanti e chi invece resta ancorato alle proprie paure, il grande magazzino milanese diventa ancora una volta il teatro di scelte tutt'altro che semplici. Tutti i dettagli nelle anticipazioni del nuovo episodio della soap daily.

Dove eravamo rimasti: riassunto delle puntate precedenti

Il Paradiso delle Signore

I giorni precedenti hanno lasciato più di una crepa aperta a Il paradiso delle signore, con tensioni che faticano a rimarginarsi. Irene aveva tentato di regalarsi una serata speciale con Cesare, un invito a cena pensato come un piccolo salto in avanti, ma l'arrivo improvviso e del tutto inaspettato di Johnny ha spezzato l'atmosfera, lasciandola sospesa tra entusiasmo e incertezza.

Quel momento mancato ha riacceso in lei dubbi profondi sui sentimenti e sul tempo giusto per esporsi davvero. Intanto Agata e Mimmo hanno iniziato a immaginare una vita diversa, lontana da Milano, partendo per Firenze per un sopralluogo che profuma di cambiamento e nuove possibilità. Un progetto che, però, si intreccia con le preoccupazioni di Concetta, costretta a fare i conti con l'idea di lasciare Ciro sempre più solo alla caffetteria, anche se la Puglisi non sembra intenzionata a restare a guardare.

Sul fronte dei sentimenti, infine, Rosa è rimasta profondamente scossa dalle rivelazioni di Tancredi e, a differenza delle veneri, sente il bisogno di giocare a carte scoperte: vorrebbe confessare tutto a Marcello, anche sapendo che la verità potrebbe complicare ulteriormente un equilibrio già fragile.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni del nuovo episodio

Marcello

Nella puntata di venerdì 6 febbraio, le conseguenze di quelle scelte iniziano a farsi sentire. Irene decide di confidarsi con le amiche, raccontando senza filtri la cena finita male con Cesare e ammettendo di non sentirsi ancora pronta a un passo definitivo. Un'incertezza che pesa e che la costringe a guardarsi dentro. Marcello, invece, affronta Tancredi in modo diretto, ma questo scontro finisce per mettere in secondo piano le esigenze di Rosa, sempre più desiderosa di autonomia e fiducia: una distanza che porterà i due a una decisione dolorosa, quella di prendersi una pausa.

Nel frattempo Agata e Mimmo continuano a progettare il loro futuro lontano da Milano, ma si scontrano con il tradizionalismo di Ciro, che fatica ad accettare un cambiamento così radicale. Alla caffetteria, una grande occasione di lavoro sembra sfumare proprio sul più bello, anche se Concetta intravede una possibile via d'uscita, pronta a rimettere tutto in gioco pur di non arrendersi. Sul piano professionale, Fulvio ritrova slancio: con Matteo sempre più coinvolto dal musicarello, tocca a lui sostituirlo temporaneamente al Paradiso, un incarico che gli restituisce entusiasmo e fiducia in sé stesso.

Non mancano, infine, i chiarimenti. Odile e Greta si riavvicinano grazie a un confronto sincero che fa emergere anche un passato familiare doloroso legato ai fratelli Marchesi e all'assenza di Ettore. Ma proprio quando sembra tornare la serenità, un gesto ambiguo della stilista riapre le ombre e lascia presagire nuovi scenari.